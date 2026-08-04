Culiacán, Sin. - La gobernadora interina del estado, Yeraldine Bonilla Valverde dijo que se busca reducir los altos cobros de energía eléctrica en los hogares, para ello, se gestiona con la Secretaría de Hacienda y la Comisión Federal de Electricidad que se amplié a siete meses el subsidio que se otorga a los usuarios.

Señaló que, dado que las condiciones climáticas han variado, el planteamiento es que el subsidio entre en vigor a partir del mes de abril de cada año y concluya octubre, ya que, en la actualidad, solo se goza de seis meses, a partir del mes de mayo.

La mandataria estatal explicó que se están construyendo acuerdos entre el gobierno del estado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Comisión Federal de Electricidad a fin de avanzar en los trámites a fin de que se amplié el periodo del subsidio.

Yeraldine Bonilla busca ampliar el subsidio eléctrico en Sinaloa; entregan 580 apoyos a productores de maíz. Foto: Especial.

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Bonilla Valverde manifestó que se espera poder concretar estos acuerdos para que el próximo año, se contemple el subsidio al consumo doméstico de energía eléctrica por un periodo de siete meses, iniciando su aplicación el día primero de abril.

Hizo ver que dadas las condiciones climáticas que han variado, con altas temperaturas a inicios de año, esto obliga que en los hogares se tenga que utilizar los aparatos de aire acondicionado, lo que genera un alto consumo de energía eléctrica y, por ende, las familias tienen que cubrir altos cobros por este servicio.

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Sobre las quejas y manifestaciones que se han realizado por usuarios que les llegaron recibos con cobros excesivos, indicó que todos han sido atendidos e incluso se gestionó la instalación de mesas de trabajo con personal de la CFE que los atendió.

Entregan tarjetas bancarias del Bienestar

Yeraldine Bonilla busca ampliar el subsidio eléctrico en Sinaloa; entregan 580 apoyos a productores de maíz. Foto: Especial.

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Al hacer entrega de las primeras 580 tarjetas bancarias del Bienestar, donde serán depositados los estímulos a 26 mil 800 productores de maíz, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez dijo que estos apoyos significarán una derrama económica de más de 10 mil millones de pesos.

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En compañía de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, la funcionaria federal externó que estos estímulos cubrirán a todos los productores de granos, sin importar las superficies que cultivaron, en las que se levantó una cosecha de tres millones 509 mil 25 toneladas del maíz blanco.

Señaló que, en este programa, en la que se integran apoyos de tres fuentes diferentes, entre ellas del gobierno estatal, respalda a los hombres del campo que sembraron en esta entidad 348 mil 45 hectáreas, bajo un sistema de 19 mil 943 contratos.

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Yeraldine Bonilla busca ampliar el subsidio eléctrico en Sinaloa; entregan 580 apoyos a productores de maíz. Foto: Especial.

López Gutiérrez, citó que todo el maíz blanco que se levantó en los campos de Sinaloa ya fue vendido, por lo que ahora, se inició la entrega de los estímulos, los cuales serán depositados a cada uno de los 26 mil 800 productores registrados, en sus tarjeras del Banco de Bienestar, sin cubrir ningún tipo de comisión y se evita los intermediarios.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural externó que con estas primeras 580 tarjetas bancarias que se entregan, se inicia el cumplimiento del compromiso presidencial de respaldar a los hombres del campo para mejorar el precio de sus cosechas, se garantiza la comercialización y se les brinda estímulos.

El sector agrícola del estado resaltó que es importante esta derrama de más de diez mil millones de pesos que se realiza por parte del gobierno federal, con el pago de los incentivos que representan mil 700 pesos por tonelada, de los cuales 800 pesos lo aportan la federación, 400 el estado y el resto proviene de otros programas federales.

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dmrr/cr