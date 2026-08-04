Hermosillo. - El conflicto laboral en la planta de semiconductores Creation Technologies escaló este martes luego de que la empresa Sonora S Plan denunciara la presunta retención ilegal de 321 trabajadores dentro de sus instalaciones y calificara la huelga estallada por el sindicato como una medida “arbitraria” y sin respaldo de la mayoría de la plantilla laboral.

En un comunicado, la dirección de la empresa aseguró que los empleados permanecen “retenidos e incomunicados contra su voluntad”, situación que, afirmó, ha generado preocupación entre las familias de los trabajadores y afecta la estabilidad económica de unas 650 familias que dependen de la operación de la planta.

La compañía señaló que la huelga -iniciada la mañana del lunes 3 de agosto- fue impulsada por “intereses particulares de una persona” y pidió a las autoridades laborales y de seguridad valorar las pruebas documentales que, según dijo, acreditan irregularidades en el movimiento sindical.

Creation Technologies reconoció el acompañamiento de las autoridades locales y laborales, aunque sostuvo que la evidencia presentada hasta ahora no ha sido considerada suficiente para frenar la huelga.

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La empresa también rechazó los argumentos utilizados por la dirigencia sindical para justificar el paro.

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Entre ellos, mencionó el caso de una trabajadora cuya reinstalación exige el sindicato, a quien identificó como tesorera y no como delegada sindical.

Añadió que, pese a no existir una resolución judicial, se le ofreció una indemnización conforme a la ley.

Asimismo, aseguró que ha respetado los permisos sindicales, que cumple con sus aportaciones al Infonavit y que otros puntos del pliego ya habían sido desestimados desde mayo pasado.

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Respaldo de la CTM

Por su parte, el Sindicato de Trabajadores de Creation Technologies sostuvo que la huelga fue estallada legalmente debido a diversas violaciones a los derechos laborales, entre ellas el despido injustificado de una delegada sindical.

La representación gremial afirmó que la separación de la trabajadora constituye un ataque a la libertad sindical y acusó a la empresa de incumplir los procedimientos previstos en la legislación laboral para los casos de reducción de personal, incluyendo el respeto a la antigüedad de los empleados.

El movimiento recibió el respaldo de la Confederación de Trabajadores de México (CTM) en Sonora.

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Su dirigente estatal, Javier Villarreal Gámez, acudió a la planta para expresar apoyo a los trabajadores y advirtió que no permitirán afectaciones a los derechos laborales conquistados.

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También se sumó la CTM Hermosillo, encabezada por el diputado local Óscar Ortiz Arvayo, así como dirigentes de otros sindicatos afiliados a esa central obrera, quienes manifestaron solidaridad con el paro y su disposición de acompañar las acciones sindicales.

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El sindicato llamó a la empresa a privilegiar el diálogo y buscar una salida negociada al conflicto.

Entre sus principales demandas se encuentran la restitución de los derechos de la trabajadora despedida y la garantía plena del respeto a la libertad sindical y a la legalidad laboral.

Hasta ahora, las autoridades laborales no han informado públicamente si iniciarán una revisión sobre la denuncia de presunta retención de trabajadores ni sobre la legalidad de la huelga, en un conflicto que amenaza con impactar a una de las plantas vinculadas a la manufactura avanzada de semiconductores en Sonora.

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