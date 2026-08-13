Culiacán, Sin. - Por considerar que los 13 aspirantes a ocupar la Coordinación Estatal de la Cuarta Transformación disfrazan actos anticipados de campaña, bajo el argumento de que están en territorio y celebran asambleas, empresarios y miembros de la sociedad civil presentaron una denuncia ante el órgano electoral estatal.

Ante el Instituto Estatal Electoral, los promoventes esgrimieron que bajo el argumento de participar en un proceso interno de los partidos Morena, PT y Verde Ecologista, los aspirantes violan la ley, por lo que deben ser sancionados e investigarse el origen de los recursos que utilizan para promoverse en reuniones y panfletos que distribuyen.

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Martha Reyes Zazueta, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, que participó en la denuncia, observó que con mucha anticipación los morenistas han desplegado verdaderas campañas electorales, por lo que es necesario que el órgano electoral estatal abra una investigación a fondo.

La líder empresarial apuntó que llama la atención que los 13 aspirantes a la Coordinación Estatal de la Defensa de la Cuarta Transformación recorran los veinte municipios, visiten hogares, convoquen a reuniones, distribuyan toda clase de propaganda, sin que se conozca el origen del dinero que invierten en estas campañas.

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