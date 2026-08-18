La humedad en casa no solo puede dejar un olor desagradable o manchas en las paredes. Cuando el problema persiste, también puede favorecer la aparición de moho, por lo que mantener los espacios ventilados y atender filtraciones resulta fundamental.

También existe un recurso natural como algunas plantas de interior que son capaces de absorber parte de la humedad del ambiente.

Algunas humedades pueden indicar daños estructurales o problemas en tuberías. Foto: Pexels

Además de aportar un toque de naturaleza a la decoración, ciertas especies pueden ser una alternativa sencilla para ayudar a mantener más equilibrados espacios como el baño, la cocina o habitaciones con poca ventilación.

Las mejores 4 plantas que ayudan a prevenir la humedad en el hogar

Entre las especies que destacan por su capacidad para absorber humedad del ambiente se encuentran la planta araña, cuyo nombre científico es Chlorophytum comosum, es originaria de Sudáfrica y se ha convertido en una especie habitual en interiores. Sus hojas son largas, estrechas y de color verde claro, generalmente con un borde blanco cremoso.

Su nombre popular hace referencia a los pequeños brotes que nacen de la planta principal y cuelgan hacia los lados, una característica que le da una apariencia particular y permite utilizarla tanto en macetas tradicionales como en espacios elevados.

Además de ser apreciada por su aspecto decorativo, es una de las especies que puede contribuir a absorber parte de la humedad ambiental, por lo que puede incorporarse en zonas interiores donde se busca mejorar las condiciones del aire.

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El lirio de la paz, conocido científicamente como Spathiphyllum, es otra de las plantas que suelen recomendarse para interiores húmedos. Sus hojas pueden absorber humedad del aire y también capturar esporas de moho presentes en el ambiente.

Eso sí, necesita ciertas condiciones para mantenerse saludable, ya que no tolera bien los ambientes fríos y tampoco conviene colocarla bajo una exposición intensa y directa al sol.

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Por ello, un espacio con buena iluminación, pero sin sol directo, puede ser una mejor opción para esta planta.

Lirio de la Paz. Fuente: Pixabay

El helecho, particularmente Nephrolepis exaltata, es otra de las plantas que destaca para ayudar a equilibrar la humedad del hogar, ya quenecesita una cantidad considerable de ésta para crecer.

Sus cuidados incluso pueden incluir la pulverización de agua sobre sus hojas, dependiendo de las condiciones del ambiente. Precisamente por esa necesidad de humedad, es una de las especies que puede aprovechar mejor los espacios húmedos de la vivienda.

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Sus hojas cuentan con pequeños poros capaces de absorber agua del aire y posteriormente liberarla en forma de vapor.

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El pothos, también conocido como potus, poto o potho, es otra planta habitual en hogares de América Latina. Su nombre científico es Epipremnum aureum y es reconocible por sus largas lianas, que pueden crecer y extenderse desde una maceta elevada.

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Esta especie tiene origen asiático y prefiere los climas templados. Para desarrollarse adecuadamente necesita una buena cantidad de luz, aunque conviene evitar condiciones que puedan dañar sus hojas.

Su capacidad para absorber humedad y su facilidad para adaptarse a interiores han hecho que sea considerada una de las plantas deshumidificadoras que pueden incorporarse en casa.

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