Los Tigres del Norte llegaron al Estadio GNP y por cuatro horas se apoderaron de él y las 60 mil personas asistentes. La gente bailó con "La puerta negra", sufrió con "Por tu maldito amor", cantó "Ni parientes somos" y se emocionó con "Jefe de jefes". Por supuesto que el grupo no podía abstraerse de la fiebre futbolera e hizo votos para que la Selección Mexicana siguiera avanzando en el torneo. También y como es su sello, mandó mensaje en apoyo a los migrantes, la comunidad que se deja ir a los lugares estadounidenses en que los hermanos Hernández se presentan casi todos los años.

Nodal, Ángela y Belinda... juntos pero no revueltos

Por cierto que durante el partido del combinado mexicano contra su similar de Ecuador en el Estadio Ciudad de México (antes Azteca) se dieron cita varias figuras nacionales como Belinda, Ángela Aguilar y Christian Nodal que festejaron la victoria gritando y saltando en su lugar. Belinda fue la encargada de dar el premio Jugador del Partido a Julián Quiñones, el delantero anotador del primero de los dos tantos y quien dio asistencia a Raúl Jiménez, para la obtención del segundo. Pepe Aguilar estuvo con su hija y su yerno. Miguel Bosé fue otro de los asistentes.

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Ángela Aguilar y Christian Nodal, juntos en el partido México-Ecuador. Foto: Instagram.

Muere integrante de Locomía

El grupo español Locomía está de luto tras la muerte de Manuel Arjona, uno de sus primeros integrantes. Su fallecimiento fue sorpresivo, pues de acuerdo con su hermana, no estaba enfermo y estaba feliz con la remodelación de su casa. Se reunían casi a diario para ir a caminar. Pero en la semana no podían comunicarse con él y fueron a buscarlo, encontrándolo acostado. Dijeron que el cantante de 58 años sólo fue a dormir y ya no despertó.

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Durante la etapa de mayor éxito del grupo participó en el álbum "Taiyo" (1989), del que surgieron éxitos como "Locomía" y "Rumba, Samba, Mambo". Foto: Luis Font.

Germán Lizárraga llora la muerte de su hija

Germán Lizárraga, conocido como “El Rey de la Banda” y exintegrante de La Banda El Recodo, recibió la noticia de la muerte de su hija Yolanda, víctima de cáncer. Sus restos fueron velados en Mazatlán con la presencia del músico. Es el segundo hijo fallecido de Germán, luego de que el mayor fuera asesinado a mediados de los 90s. Yolanda tenía 43 años. Actualmente Germán dirige a la banda Estrellas de Sinaloa.

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Luto en Venezuela

Los terremotos que azotaron a Venezuela a fines de junio ya impactaron en la comunidad artística de ese país. Fue confirmada la muerte de Gabriela Fleritt, actriz de "Bienvenidos" y "La dama y el vigilante", junto con su hija y uno de sus nietos. Ella residía en Las Palmas, cerca de la Parroquia de Macuto, en La Guaira, la zona más afectada por los terremotos.

Gabriela Fleritt, actriz venezolana, & Andrea Laya, su hija, ambas fallecidas durante los terremotos del 24 de junio, en Venezuela. Fotos: Instagram, vía @gabyfleritt y @andreafleritt

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