La inesperada muerte de Manuel Arjona Velasco, conocido popularmente como Manolo Arjona, uno de los integrantes originales del grupo español Locomía, sigue causando conmoción entre sus seguidores.

Su hermana Adela Rodríguez compartió cómo transcurrieron las últimas horas del cantante y aseguró que llevaba una vida tranquila y se encontraba en buen estado de salud.

En declaraciones al programa español "Y ahora Sonsoles", Adela explicó que fueron ella y sus hermanas quienes acudieron al domicilio del artista, ubicado en Viladecans, Barcelona, después de que no respondiera a las llamadas telefónicas. Al llegar lo encontraron sin vida.

"Se acostó y ya no despertó. Todo ocurrió de manera repentina. No estaba enfermo ni tenía ningún problema de salud", relató conmovida, al reconocer que la noticia tomó por sorpresa a toda la familia.

Según contó, Arjona disfrutaba de una rutina sencilla y estable. Estaba entusiasmado con las remodelaciones de su casa, asistía con frecuencia al gimnasio y compartía tiempo con sus hermanas, con quienes solía salir a caminar todos los días.

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"Estaba muy bien, contento, feliz, arreglando su casa. Iba al gimnasio y luego regresaba a casa. Vivía muy cerca de mis hermanas y estaba feliz", dijo, y enfatizó que el cantante atravesaba una etapa de tranquilidad.

Adela también defendió la imagen de su hermano y recordó que, tras alejarse definitivamente de Locomía en 2011, eligió mantenerse fuera de la vida pública para disfrutar de una existencia más discreta junto a su familia.

Visiblemente afectada, aseguró que Manolo siempre estuvo rodeado del cariño de sus seres queridos y recibió el apoyo de sus padres y hermanos en todo momento.

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Manuel Arjona Velasco (Manolo Arjona) fue uno de los miembros fundadores y pilares estéticos más reconocibles de Locomía, la icónica banda española de dance-pop que revolucionó la música y la moda a finales de los años 80.

"A mi hermano lo quiso todo el mundo. Era una persona educada y de gran corazón. Siempre estuvo acompañado por la familia. Cuando recuperó su estabilidad hizo una vida completamente normal. No fumaba, no bebía y fue muy feliz", concluyó.

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Durante las décadas de 1980 y 1990, Locomía se convirtió en uno de los fenómenos musicales más llamativos del pop en español. El grupo alcanzó fama internacional gracias a éxitos como "Locomía", "Rumba, Samba, Mambo" y "Loco Vox", además de imponer una imagen inconfundible con sus abanicos gigantes, vestuarios extravagantes y una propuesta que mezclaba música, moda y coreografías.

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Su popularidad los llevó a presentarse en Europa y América Latina, se convirtieron en un referente de la cultura pop de la época.

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