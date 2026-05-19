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La música de llegará al con "", espectáculo sinfónico que reunirá algunas de las canciones más emblemáticas de la compañía interpretadas en vivo junto a la Orquesta Sincrophonía.

El concierto presentará temas de producciones como "Frozen", "Aladdin", "Mulan" y "Tangled", en una experiencia que combinará música en vivo, arreglos orquestales y las voces de intérpretes que han formado parte de distintas producciones de la compañía.

Entre los nombres confirmados están Carmen Sarahí (voz de Elsa) y Romina Marroquín (voz de Ana), quienes compartirán escenario para interpretar algunos de los temas más reconocidos de "Frozen".

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Durante la presentación del proyecto, ambas artistas hablaron sobre la diferencia entre grabar en estudio y presentarse frente al público. Romina Marroquín explicó que el escenario implica un reto distinto al trabajo de doblaje, ya que todo sucede en tiempo real y no existen segundas tomas.

Por su parte, Carmen Sarahí señaló que presentarse en vivo siempre genera adrenalina, aunque aseguró que esa emoción termina convirtiéndose en parte esencial del espectáculo.

Además del elenco principal, el evento contará con la participación de Jair Campos (voz de Bestia en "Bella y la bestia") e Irma Flores (Jasmín de), mientras que la dirección musical estará a cargo de Rodrigo Cadet.

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La Orquesta Sincrophonía, conocida por participar en conciertos temáticos y espectáculos sinfónicos inspirados en la cultura pop, será la encargada de acompañar el recorrido musical.

¿Cuándo será el concierto?

"Disney en concierto: un recorrido musical" se realizará el 27 de septiembre en el Auditorio Nacional. La venta de boletos comenzará el 1 de junio a las 11:00 horas en taquillas y Ticketmaster, con precios que irán de 450 a 2 mil 500 pesos.

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