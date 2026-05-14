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Vestida con un elegante vestido azul celeste de estilo princesa, la modelo húngara presumió su baby bump en una fotografía junto a Dylan Sprouse, actor recordado por la serie de Disney Channel “Zack y Cody. gemelos en acción”. Con la imagen, la pareja compartió en redes sociales que espera a su primer hijo.

La modelo apareció con el mismo atuendo durante el Festival de Cannes, que se celebra del 12 al 23 de mayo en el sur de Francia, donde posó orgullosa junto a su esposo.

La aparición de la pareja se volvió viral y dejó ver varios momentos románticos entre ambos. En algunas imágenes, Barbara acaricia su vientre mientras Dylan sonríe a su lado portando un esmoquin negro.

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Por supuesto, tampoco faltó la clásica postal en la que el actor coloca sus manos sobre el vientre de la futura madre.

La modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse llegan a la proyección de la película "Histoires Paralleles" en Cannes. Fotos: Sameer AL-DOUMY / AFP/.
La modelo húngara Barbara Palvin y el actor estadounidense Dylan Sprouse llegan a la proyección de la película "Histoires Paralleles" en Cannes. Fotos: Sameer AL-DOUMY / AFP/.

Dylan Sprouse y Barbara Palvin celebran con sus seguidores

En la cuenta de Instagram de Dylan aparece la tierna fotografía tomada en Cannes en la que, además se adjunto el ultrasonido del bebé, quien curiosamente parece hacer una señal de “rock”.

Además, ambos replicaron el mismo gesto con las manos y hasta los emojis utilizados en la publicación hicieron referencia a ello.

Palvin agregó: "el mundo está a punto de ponerse aún más hermoso".

Foto: Instagram oficial.
Foto: Instagram oficial.

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La noticia fue celebrada por fanáticos y distintas celebridades, entre ellas Debby Ryan, exestrella de Disney Channel, y Vanessa Hudgens, reconocida por “High School Musical”, quien comentó: “Sigan rockeando, pequeña familia”.

La historia de amor entre Dylan Sprouse y Barbara Palvin se ha convertido en una de las más queridas de Hollywood, debido a la estabilidad que han mostrado a lo largo de los años y a que han mantenido su relación lejos de los escándalos.

La pareja se conoció en 2017, aunque comenzaron a hablar varios meses después. La conexión entre ambos avanzó rápidamente y terminó consolidándose tras un viaje que Barbara realizó a China para visitar al actor.

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Con el tiempo se mudaron juntos a Brooklyn, y el compromiso llegó en 2022 y, un año después, celebraron su boda en Hungría, país natal de la modelo.

Ahora, los enamorados comienzan una nueva etapa.

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