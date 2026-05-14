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La DJ y productora argentina DJ Mami volvió a colocarse entre las tendencias en redes sociales tras lanzar un remix urbano que incluye un audio de , material que muchos usuarios interpretaron como una indirecta a favor de Cazzu, amiga cercana de la artista.

El tema utiliza un fragmento de una entrevista que la cantante mexicana concedió en febrero de 2024 al programa de radio de Angélica Vale, meses antes de que se hiciera pública su relación con Christian Nodal.

En ese audio, Ángela habló sobre algunas letras del reggaetón y confesó que ciertos temas le provocaban incomodidad.

“Siento que estoy haciendo algo malo y lo quito si me sale en Instagram... no porque sea persignada”, dijo en aquella ocasión.

DJ Mami tomó esa declaración y la mezcló con la base rítmica de "Delincuente", canción de Tokischa, Anuel AA y Ñengo Flow, creando un remix que rápidamente comenzó a circular en TikTok y otras plataformas.

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Aunque la DJ no ha confirmado que el tema tenga relación directa con la polémica entre Ángela Aguilar, Christian Nodal y Cazzu, usuarios en redes sociales interpretaron el lanzamiento como un gesto de respaldo hacia la cantante argentina, debido a la cercana amistad que existe entre ambas.

@alejamami Compartan con sus abuelitas el edit que hice y me dicen en comentarios qué opinan! 👵🏻♥️ #hör #hörberlin #horberlin ♬ sonido original - DJ MAMI

¿Quién es DJ Mami?

Detrás del nombre artístico de DJ Mami se encuentra Alejandra Pérez, una de las figuras más reconocidas de la escena urbana argentina, con más de 15 años de trayectoria como DJ, productora y promotora de talento emergente.

A lo largo de su carrera ha participado en festivales internacionales como Lollapalooza, EDC México, Buenos Aires Trap y Pride Madrid, se ha consolidado como una referencia dentro del movimiento urbano latinoamericano.

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Además, es creadora del Club del Sodeado, un espacio considerado clave en el crecimiento de varios exponentes del trap argentino, entre ellos Duki, con quien lanzó el sencillo "Poco a Poco" en 2020.

La relación de DJ Mami con Cazzu va más allá de lo profesional. La productora ha trabajado como telonera de la intérprete argentina y también ha salido públicamente en su defensa durante distintas controversias relacionadas con Christian Nodal y Ángela Aguilar.

rad

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