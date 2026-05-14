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está a solo unas horas de subir al escenario del Palacio de los Deportes de la CDMX en el primero de dos conciertos que tendrá en la capital del país.

Luego de que José anunció en noviembre durante su participación estelar en Flow Fest que volvería a México, generó una enorme expectativa sobre lo que mostraría en la tarima.

Por ahora el colombiano no ha dado pistas de las canciones que tiene en el setlist, aunque seguramente incluirá varias de “Ometa”, “Rayo” y “Mixtape”, sus tres discos más recientes.

Aunque los clásicos de su carrera no faltarán en el Palacio de los Deportes por lo que “Ginza”, “6 A.M”, “Poblado”, “Amarillo” o “Bobo” harán retumbar el domo de cobre este jueves 14 de mayo y mañana viernes 15 de mayo.

Ayer, el cantante de 41 años fue captado saliendo de un restaurante en la colonia Roma, su presencia no pasó desapercibida, y decenas de fans se arremolinaron a su alrededor, incluso, compartió una foto del momento en sus redes sociales.

J Balvin comparte foto con fans en la Ciudad de México .
J Balvin comparte foto con fans en la Ciudad de México .

¿A qué hora empieza el concierto de J Balvin en CDMX?

El concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX iniciará en punto de las 20:00 horas de acuerdo a la información oficial proporcionada por los organizadores.

Se espera que el show termine cerca de las 22:30 horas.

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¿Qué sí y qué no llevar al concierto de J Balvin?

Para el concierto de J Balvin como en todos los eventos masivos similares en la CDMX hay una lista de objetos que sí puedes llevar y otra de los que es mejor dejar en casa:

Sí llevar

  • Celulares
  • Baterías externas
  • Bolsas pequeñas
  • Maquillaje compacto
  • Tapones para oído
  • Medicamentos con receta
  • Objetos prohibidos:
  • Cámaras profesionales
  • Alimentos y bebidas
  • Mochilas grandes
  • Cigarros electrónicos
  • Objetos punzocortantes
  • Aerosoles
  • Paraguas

Los shows de J Balvin ya son sold out en Ticketmaster.

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