J Balvin está a solo unas horas de subir al escenario del Palacio de los Deportes de la CDMX en el primero de dos conciertos que tendrá en la capital del país.

Luego de que José anunció en noviembre durante su participación estelar en Flow Fest que volvería a México, generó una enorme expectativa sobre lo que mostraría en la tarima.

Por ahora el colombiano no ha dado pistas de las canciones que tiene en el setlist, aunque seguramente incluirá varias de “Ometa”, “Rayo” y “Mixtape”, sus tres discos más recientes.

Aunque los clásicos de su carrera no faltarán en el Palacio de los Deportes por lo que “Ginza”, “6 A.M”, “Poblado”, “Amarillo” o “Bobo” harán retumbar el domo de cobre este jueves 14 de mayo y mañana viernes 15 de mayo.

Ayer, el cantante de 41 años fue captado saliendo de un restaurante en la colonia Roma, su presencia no pasó desapercibida, y decenas de fans se arremolinaron a su alrededor, incluso, compartió una foto del momento en sus redes sociales.

J Balvin comparte foto con fans en la Ciudad de México .

¿A qué hora empieza el concierto de J Balvin en CDMX?

El concierto de J Balvin en el Palacio de los Deportes de la CDMX iniciará en punto de las 20:00 horas de acuerdo a la información oficial proporcionada por los organizadores.

Se espera que el show termine cerca de las 22:30 horas.

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¿Qué sí y qué no llevar al concierto de J Balvin?

Para el concierto de J Balvin como en todos los eventos masivos similares en la CDMX hay una lista de objetos que sí puedes llevar y otra de los que es mejor dejar en casa:

Sí llevar

Celulares

Baterías externas

Bolsas pequeñas

Maquillaje compacto

Tapones para oído

Medicamentos con receta

Objetos prohibidos:

Cámaras profesionales

Alimentos y bebidas

Mochilas grandes

Cigarros electrónicos

Objetos punzocortantes

Aerosoles

Paraguas

Los shows de J Balvin ya son sold out en Ticketmaster.

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