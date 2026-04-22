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Mía ha aprendido a moverse bajo el ojo público. Desde pequeña, la hija de Andrea Legarreta y Erik Rubín enfrentó momentos incómodos por rumores sobre su familia; por eso, dice, hoy lidia mejor con la separación de sus padres.

“Me acuerdo perfecto que una vez llevaron a la escuela una revista que decía que mis papás se habían divorciado. Me han tocado varios momentos así, incómodos”, cuenta.

Con el tiempo, la joven de 20 años asegura que ha desarrollado herramientas para enfrentar este tipo de situaciones y tomar con mayor madurez lo que se dice en medios sobre ella y su familia, incluida su hermana menor Nina, quien es actriz.

“He tenido momentos en los que me he sentido triste o afectada, pero entiendo que es parte del medio y que debemos aprender a sobrellevarlo”, comenta la también compositora.

Mía subraya la cercanía que mantiene con su padre, Erik Rubín, a quien como una persona presente en su vida diaria y en su formación musical.

“Mi papá viene a comer diario a la casa. Es una figura constante y ahora también trabajamos juntos”.

En paralelo, sigue construyendo su carrera en la música. Su sencillo más reciente, “Lento”, con influencias de dembow y afrobeats, cuenta con la producción de su propio padre.

El video, que supera las 418 mil reproducciones en YouTube, retoma una estética inspirada en Ariel, personaje con el que se identifica.

“Mi crush platónico de toda la vida siempre va a ser el príncipe Eric, de (la película de Disney) La Sirenita. Es más, por eso el video lo hicimos con una estética un poco sirenesca”, detalla la joven.

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