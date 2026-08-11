Aylín Mujica recordó a su hijo Mauro Menéndez el día que habría sido su cumpleaños, a casi un mes de su muerte; la actriz acompañó su mensaje en Instagram con varias fotografías del joven y confesó el profundo dolor que enfrenta desde su partida.

“Hoy celebro tu vida hasta el cielo, mi Mauro querido. Te extraño demasiado. Desde el momento en que llegaste a mi vida, me hiciste la mamá más feliz del mundo”, se lee.

Aylin compartió una foto de cuando Mauro era un niño, así como varias instantáneas juntos y en familia; recordó las cualidades de su hijo, como su nobleza y su ganas de vivir.

“Siempre fuiste un ser muy especial: tu nobleza, tu gran corazón, tus inmensas ganas de vivir y ese maravilloso sentido del humor que iluminaba todo a tu alrededor. Vivirás por siempre en mi corazón”, escribió.

Aylín Mujica enternece con foto de su hijo Mauro cuando era un niño. Instagram aylinmujic

La actriz también reconoció que su vida cambió para siempre tras la muerte de Mauro, pero aseguró que buscará seguir adelante por él y por su familia.

“Sé que nada volverá a ser igual, pero te prometo que voy a intentar ser feliz, porque sé que eso es lo que más deseas para mí. Te amaré y te llevaré conmigo eternamente. TODA LA FAMILIA TE AMA HAPPY BIRTHDAY MY LOVE”.

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¿De qué murió Mauro, hijo de Aylin Mujica?

Mauro Menéndez, hijo de Aylin Mujica y Osamu Menéndez, murió el pasado 16 de julio tras enfrentar un cuadro de neumonía.

El joven fue cremado en Barbados y posteriormente sus cenizas serían trasladadas a Miami, donde se reunirían con su familia.

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La muerte de Mauro tomó por sorpresa a la familia y provocó numerosas muestras de solidaridad hacia la actriz, quien compartió públicamente algunos mensajes para despedir a su hijo y recordar la persona que fue.

A pesar del duelo, Aylin Mujica decidió regresar a trabajar y continuar con sus compromisos profesionales. La actriz retomó las grabaciones de "Top Chef VIP", reality de Telemundo en el que participa.

La quinta temporada del programa se estrenó el 11 de agosto, precisamente en la fecha del cumpleaños de Mauro, por lo que la actriz enfrenta esta fecha especialmente dolorosa mientras continúa con su trabajo.

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Mujica explicó que debía mantenerse fuerte y continuar adelante, no sólo por ella, sino también para ser un ejemplo para su familia.

En medio de su regreso a la televisión, la actriz volvió a dedicar unas palabras a su hijo y dejó claro que, aunque su ausencia cambiará su vida para siempre, intentará cumplir uno de los deseos que imagina que Mauro habría tenido para ella: volver a ser feliz.

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