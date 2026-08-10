Por segundo día consecutivo, un grupo de manifestantes cerró la circulación en Dr. Lavista, frente a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, para exigir la liberación de ocho personas detenidas por un presunto caso de despojo.

Los integrantes del Frente Impulsivo Popular de la Convención de la CDMX, encabezados por Arleth Rangel, mantuvieron el bloqueo durante aproximadamente tres horas y realizaron consignas en demanda de la liberación de los detenidos.

Protestan por segundo día frente a Fiscalía CDMX; exigen liberar a ocho detenidos por presunto despojo. Foto: Especial.

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El caso está relacionado con un inmueble ubicado en la colonia Magdalena de las Salinas, alcaldía Gustavo A. Madero, donde se registró un conflicto por la posesión de una propiedad que, de acuerdo con una de las partes involucradas, pertenece a una mujer de 82 años.

Tras permanecer alrededor de tres horas en la zona, los manifestantes retiraron el bloqueo y liberaron la circulación, sin realizar mayores declaraciones.

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