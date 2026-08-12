Universal Deportes | 12-08-26 | 12:19 |

¿A qué hora y por dónde ver los juegos de hoy de la Leagues Cup?

Siete clubes juegan este día en la Leagues Cup y algunos ya despiden de esta nueva edición entre clubes de la Liga MX y la Major League Soccer (MLS); dos encuentros van por televisión abierta y aquí te contamos los detalles.

  • Orlando City vs Atlético de San Luis/ 17:30/ Apple TV
  • Inter Miami vs León/ 17:30/ Apple TV
  • Monterrey vs Nashville SC/ 18:00/ Imagen Televisión y Apple TV
  • Toluca vs Dallas FC/ 20:00/ Imagen Televisión y Apple TV
  • San Diego FC vs Puebla/ 20:15/ Apple TV
  • Seattle Sounders vs Chivas/ 20:30/ Apple TV
  • Los Ángeles FC vs Querétaro/ 20:30/ Apple TV

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