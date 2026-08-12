Sofía Castro está a favor de los arreglos estéticos y en contra de quienes hablan de los cuerpos ajenos, la actriz, quien protagoniza la telenovela "Amor y coraje" asegura que no es verdad que se haya sometido a una intervención estética en el rostro como se asegura en redes donde la comparan con fotos de antes y de ahora.

La hija de Angélica Rivera dijo a la prensa que la esperaba en el Aeropuerto de la Ciudad de México, que ojalá se hubiera hecho ya una intervención, así no necesitaría filtro, y afirmó que cuando se la haga lo contará sin miedo.

"Ojalá, no necesitaría filtro ahorita, imagínense cómo hubiera llegado con mi cirugía", expresó mientras caminaba con riguroso lente oscuro.

Explicó que las mujeres son libres de hacerse lo que quieren para verse mejor, son sus rostros y sus cuerpos.

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"No estoy en contra de las cirugías, siempre lo he dicho, el día que me haga algo lo voy a decir , creo que si algo no te gusta o algo te quieres cambiar estás en todo tu derecho de hacerlo, cada quién es dueña de su cuerpo , de su cara, de su físico y de lo que se quiera hacer", dijo.

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La gente lamentó que la gente sea cruel e hizo un llamado para detener el hate (odio) en redes sociales y a no meterse con el físico o la cara de las personas, insistió en que nadie debería juzgar.

Aclaró que no se ha hecho ninguna cirugía estética y que si la gente la ve distinta en un par de fotos comparativas, es por algún otro factor pero no una cirugía.

Cuestionan en redes el rostro de Sofía Castro de antes y el de ahora. Ella niega cirugía estética.

"No me hice ninguna cirugía, a veces la foto, la luz, no sé, también bajé de peso por hacer ejercicio, también eso influye".

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Comentó que le gusta experimentar con el maquillaje, y que en una de las fotos que circula en redes tiene el maquillaje muy marcado, además, expresó que con el tiempo las personas cambian y que de ninguna manera ella va a seguir siendo la misma de cuando comenzó su carrera hace 15 años.

A Sofía lo que realmente le preocupa, dijo, es que la humanidad esté tan agresiva en redes sociales, por lo que reiteró detener el odio porque puede ser muy perjudicial para algunas personas que lo reciben.

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