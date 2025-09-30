Sofía Castro y su madre, la actriz Angélica Rivera vivieron un momento complicado en el aeropuerto de la Ciudad de México el pasado 29 de septiembre, venían de Panamá, donde participaron en Premios Juventud 2025, y en medio de la insistencia de la prensa, y del intento de la la huida de ambas, Sofía terminó en el suelo.

La actriz de 28 años se mostró molesta ante los reporteros que cuestionaron a su madre por temas del pasado, por ejemplo, sobre su matrimonio fallido con el expresidente de México, Enrique Peña Nieto.

Sofía pidió respeto y que las dejaran pasar, sin embargo, la situación se complicó y entre los empujones, terminó en el suelo, situación que la enojó aún más; y aunque su madre respondió algunas cuestiones, fue a través de un comunicado, que la hija del "güero" Castro se sinceró sobre lo ocurrido.

Angélica Rivera y Sofía Castro vivieron momentos de tensión entre la prensa a su llegada a la Ciudad de México; Sofía sufrió una caída en medio del zafarrancho. Foto: "Venga la Alegría".

Sofía Castro hace un llamado a la reflexión

Sofía Castro hizo un llamado a los reporteros para que sean más cautelosos al momento de abordarlos en espacios públicos, y reprobó lo sucedido el viernes pasado en el Aeropuerto de la CDMX, donde terminó en el suelo, lo cual calificó como una falta de respeto.

"Entre los empujones de la prensa, terminé en el suelo. Fue una experiencia abrumadora. Siento que lo ocurrido fue una falta de respeto. No estoy generalizando; hay periodistas éticos a quienes aprecio mucho. Este tipo de situaciones no deberían suceder, ya que nadie sabe en qué circunstancias llega cada persona, ya sea por un embarazo, una operación o ansiedad", se lee.

Enfatizó que sin afán de pelearse con nadie, sólo desea aclarar que todos merecen respeto, tanto los medios como ellos, y aunque dijo, son personas públicas,ante todo son personas.

"Entiendo el trabajo de los medios, pero hay límites. No es justo que alguien termine lastimado por una foto o una nota. Ustedes también corren riesgo de lastimarse al acercarse de esa manera. Ya ha pasado que alguien se lesionó y se rompió el pie y estas situaciones pueden llevar a algo aún más peligroso. Espero que podamos reflexionar y aprender a respetarnos, porque detrás de la cámara también somos personas".

Castro admitió que ella siempre responde amablemente a los cuestionamientos de la prensa, pero en esta ocasión fue imposible, pues dijo que no se escuchaba lo que ella ni lo que su madre decían, por lo que hizo un atento llamado a reflexionar y ser más cautelosos con el trato.

