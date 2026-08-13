Ciudad Juárez.— En las últimas horas creció la tensión entre los habitantes de Ciudad Juárez, Chihuahua, y El Paso, Texas, en Estados Unidos, debido al reporte de retiro de visas por “turismo de parto”.

EL UNIVERSAL publicó el 5 de agosto que Estados Unidos había incrementado el retiro de visas de turistas a madres que tuvieron a sus hijos en ese país debido a que los considera carga pública. Debido a esta situación, en Juárez se ha reportado incluso una disminución en las filas de los cruces fronterizos en los últimos días.

Además, desde esta semana ciudadanos que a diario cruzan de Juárez a El Paso alertaron en redes sociales que agentes del CBP les retiraron la visa, pese a que tenían todo en regla. “Me acaban de quitar mi visa en el Puente Libre, tengo dos hijos y pagué sus partos en el hospital Las Palmas, todo legal, nunca he pedido ayuda y sólo me comentó que había utilizado mi visa de mala manera por tener mis partos en suelo estadounidense, y no me dejaron alegar, me tuvieron en el cuartito cinco horas y al final me cortaron la visa con unas tijeras. Tengan mucho cuidado y esperen a que todo se tranquilice”, publicó una mujer de manera anónima en el grupo de Facebook Reporte de Puentes.

El abogado de migración local Arturo Vázquez pidió a las mujeres que están en esta situación que no crucen en un par de meses hasta que la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demande al Poder Ejecutivo y un juez federal determine que la orden del presidente Donald Trump es inconstitucional.

Aseguró que de manera gratuita está ofreciendo ayuda a las madres afectadas, y en un sólo día lo contactaron 94 personas para informarle que les habían quitado la visa de turista por haber tenido hijos en Estados Unidos.

Lo mismo en Tijuana

En Tijuana, Baja California, pasa lo mismo: las filas en los cruces fronterizos se vieron disminuidas este miércoles, principalmente de personas originarias de esta frontera, ante el temor de que al cruzar se les cancelara la visa por el “turismo de parto”.

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Abogados en temas migratorios señalaron que en los últimos días han recibido al menos 90 casos de personas a las que les fueron canceladas las visas porque sus hijos nacieron en territorio estadounidense.

Con información de Gabriela Martínez

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