Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre, en posesión de varias dosis de droga y alhajas, por su presunta participación en el robo a una joyería de la colonia Centro, registrado el pasado 16 de febrero.

La SSC informó que tras tener conocimiento del robo, se implementaron trabajos de investigación para ubicar a los ladrones del negocio que está ubicado en la calle de Tacuba.

De esta manera, los policías identificaron la zona de movilidad de uno de los presuntos responsables, en calles de la colonia Guerrero, por lo que se implementaron operativos de vigilancia en la zona.

Durante uno de los recorridos, policías ubicaron a uno de los sospechosos cuando estaba a bordo de una motocicleta y manejaba lo que parecían ser bolsas con droga.

Los oficiales se acercaron y le realizaron una revisión al sospechoso mediante la cual le encontraron 36 bolsas con aparente marihuana, 75 bolsas con posible cocaína, 11 cadenas y una esclava.

Por lo anterior, el sujeto fue detenido y presentado ante un agente del Ministerio Público para que defina su situación jurídica.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana indicó que el detenido cuenta con el antecedente de un ingreso al Sistema Penitenciario de la capital por el delito de robo calificado.