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Un árbol de gran tamaño colapsó la mañana de este jueves en la esquina de las calles Tomás Marín y Federico Montes, en la colonia Presidente Madero, en la alcaldía Azcapotzalco, dejando afectaciones materiales y complicaciones en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el árbol cayó directamente sobre al menos cuatro vehículos que se encontraban estacionados, provocando daños visibles en carrocerías y parabrisas. Durante la caída, también arrastró cableado eléctrico perteneciente a la (CFE), lo que generó riesgo para los vecinos y obligó a acordonar el área.

Tras el incidente, servicios de emergencia y personal de acudieron al sitio para realizar labores de retiro del árbol, así como para asegurar la zona y evitar accidentes, debido a los cables energizados.

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Hasta el momento no se reportan ; sin embargo, las autoridades trabajan en la evaluación de los daños y en el restablecimiento del servicio eléctrico en la zona afectada. Vecinos señalaron que el árbol presentaba un deterioro previo, por lo que solicitaron una revisión más exhaustiva del arbolado urbano en la colonia.

Árbol cae sobre vehículos. Foto: especial
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mahc/LL

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