La alcaldía Benito Juárez se sumó al programa ‘Heroínas y Héroes Paisanos’, impulsado por la Secretaría de Gobernación, a través del Instituto Nacional de Migración, el cual busca brindar atención, orientación e información a las y los mexicanos que residen en el extranjero y visitan el país durante la temporada vacacional de Semana Santa, garantizando un acompañamiento seguro, digno e informado durante su tránsito.

El alcalde Luis Mendoza destacó la importancia de sumar esfuerzos con el Gobierno Federal para construir políticas públicas con sentido humano. Señaló que el trabajo coordinado con el Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Migración, permite fortalecer la atención a las y los paisanos, reconociendo su valor y contribución.

Asimismo, subrayó que la alcaldía es y seguirá siendo una sede amiga para quienes regresan al país.

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En tanto, la coordinadora de Vinculación Internacional, Dora González, reconoció la disposición de la demarcación para sumarse a esta estrategia nacional. “Este arranque representa una oportunidad para fortalecer la atención a nuestras y nuestros paisanos. Agradecemos que la alcaldía Benito Juárez sea considerada como punto estratégico dentro del operativo, lo que nos permite consolidarnos como una sede amiga y reforzar el acompañamiento institucional. Además, este programa contribuye a fortalecer las políticas públicas en materia migratoria y a generar mayor conciencia sobre las distintas dinámicas de movilidad que convergen en nuestra demarcación”, comentó.

Este operativo forma parte del esfuerzo nacional del Gobierno de México por brindar un servicio con enfoque humanitario, fortaleciendo la atención integral a las personas migrantes y consolidando una red de apoyo en distintos puntos del país.

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