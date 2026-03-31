Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿cuándo se abre el segundo periodo de vinculación?; conoce los requisitos

Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa del Gobierno de México que conecta la experiencia de los centros de trabajo con el talento de los jóvenes. Su objetivo es abrir oportunidades laborales reales y, al mismo tiempo, fortalecer la economía de quienes participan.

Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Especial

Forma parte de los Programas para el Bienestar y está dirigido a personas de entre 18 y 29 años que actualmente no estudian ni trabajan. A lo largo de 12 meses, las y los participantes se capacitan en empresas, negocios, talleres, organizaciones o instituciones públicas, adquiriendo habilidades prácticas para su desarrollo profesional.

Además de la capacitación, quienes forman parte del programa reciben un apoyo mensual de 9,582 pesos, así como seguro médico del IMSS, que cubre enfermedades, maternidad y riesgos de trabajo.

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¿Cuándo se abre el segundo periodo de vinculación?

Para quienes ya están registrados y desean integrarse al programa, el segundo periodo de vinculación inicia el miércoles 1 de abril. Durante esta etapa, las y los aspirantes pueden postularse a los centros de trabajo disponibles y comenzar su proceso de capacitación.

Segundo periodo de vinculación de Jóvenes Construyendo el Futuro. Foto: Especial

Requisitos para participar

Para formar parte de Jóvenes Construyendo el Futuro, es necesario realizar el registro en el portal oficial: jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx

Al momento de registrarse, se deben presentar los siguientes documentos:

Identificación oficial vigente

CURP

Comprobante de domicilio (no mayor a 3 meses)

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¿Cómo es el proceso de ingreso?

Una vez que se completa el registro y se valida la documentación, el sistema muestra los centros de capacitación disponibles más cercanos. A partir de ahí, cada persona puede elegir libremente el lugar que mejor se ajuste a sus intereses.

Las opciones son variadas e incluyen áreas como:

Administración

Ventas

Oficios tradicionales

Servicios

Después de elegir un centro de trabajo, el siguiente paso es postularse y agendar una entrevista presencial con el tutor. En este primer encuentro, el responsable del lugar evalúa el perfil del aspirante.

Finalmente, el centro de trabajo cuenta con un plazo máximo de cuatro días naturales para aceptar o rechazar la solicitud.

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