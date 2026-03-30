¿Cuál es la diferencia entre desmaquillante y agua micelar?; estos son sus usos

El desmaquillarse representa un paso esencial en la rutina de belleza diaria, pues, además de remover la capa superficial de maquillaje y eliminar el polvo o contaminación acumulada en el rostro, ayuda a evitar poros obstruidos, acné y envejecimiento prematuro.

Por ello, omitir este proceso puede ocasionar que esas impurezas se conviertan problemas cutáneos más graves y de mayor cuidado médico, propiciando la aparición de rojeces, manchas, irritación o de arrugas debajo del ojo, una de las zonas más sensibles.

¿Cuál es la diferencia entre ambos productos?

De acuerdo con el laboratorio dermatológico de Bioderma, el agua micelar está compuesta por agua purificada, ingredientes hidratantes como la glicerina, además de una baja concentración de burbujas microscópicas solubles tanto en aceite como en el agua, llamadas micelas.

Lee también: Ni humedad ni moho en casa; 10 plantas que decoran y ayudan a absorber el exceso de agua

Estas son las razones por las que no debes aplicar aceites en tus ojos. foto: Freepik

Esta propiedad atrae la suciedad, dejando la piel limpia y removiendo maquillaje ligero. Su aplicación es sencilla y eficaz, ya que no necesita enjuagarse, por lo que es ideal para pieles sensibles. También se puede usar para remover el sudor después de hacer ejercicio o arreglar los errores del maquillaje.

Por su parte, el desmaquillante es usualmente un producto bifásico combinado, compuesta por una parte acuosa y otra aceitosa. Para utilizarse adecuadamente, lo ideal es mezclar bien ambas partes para que los elementos se emulsionen y el producto pueda cumplir con su función.

El desmaquillante está diseñado para remover maquillaje de larga duración o resistente al agua. Además, su uso puede afectar a pieles sensibles, causar irritación en los ojos o incluso resequedad, debido a que la fase acuosa suele llevar disueltos tensioactivos y la fase aceitosa derivados de la industria petroquímica.

Lee también: Baño impecable sin gastar de más; el truco para quitar sarro y restos de shampoo en azulejos

7 beneficios del agua micelar en la belleza. Foto: Unsplash

¿Cómo desmaquillarse correctamente?

El proceso de desmaquillado implica varios pasos esenciales para el rostro, cuello y párpados. De acuerdo con el laboratorio dermatológico Eau Thermale Avène y La Roche Posay, este es el proceso y los aspectos clave a considerar en el proceso:

Utiliza un desmaquillante o agua micelar adaptado a tu tipo de piel. Aplica el producto sobre un algodón o directamente en la piel seca, y masajea suavemente. Para desmaquillar los ojos, coloca el algodón sobre los párpados cerrados durante unos segundos y retíralo con movimientos delicados. Retira el exceso de productos con un paño húmedo con agua termal. Aplica tu tratamiento, sérum o crema hidratante sobre la piel limpia.

También te interesará:

¿Qué hacer si se retrasa o cancela tu vuelo?; esto dice la Profeco sobre los derechos del viajero

Buscan a Emma, hija de influencer Marianna Gonzaga; Fiscalía de Nuevo León activa Alerta Amber

Becas Bienestar 2026: ¿quiénes recibirán pago doble en abril?; esto se sabe

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm