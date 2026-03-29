Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿se pueden integrar personas con discapacidad?; esto se sabe

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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro impulsado por el Gobierno de México tiene el objetivo de combatir el desempleo entre los jóvenes, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades en centros de trabajo o empresas inscritas al programa.
Entre los beneficios que ofrece figuran una capacitación de 12 meses, un apoyo económico de 9 mil 582.74 pesos y seguro médico del IMSS. Además, también reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo adicional.
El apoyo está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estén estudiando ni trabajando, ayudándolos a integrarse al mundo laboral y asegurando su acceso al trabajo digno. Al finalizar la capacitación, cada aprendiz recibirá un documento que avale sus conocimientos.
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¿Se pueden integrar personas con discapacidad?
Si, el programa promueve la inclusión laboral, con el fin de que personas con discapacidad puedan sumarse plenamente a una actividad que les ofrezca un sostén económico para su vida y un pilar fundamental en su desarrollo laboral.
Por ello, la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro permite a los solicitantes señalar si cuentan con alguna discapacidad, con el propósito de que estos datos sean considerados sin alterar su integración.
¿Cómo es su integración a los centros de trabajo?
De acuerdo con el portal de Programas para el Bienestar, los talleres, empresas, negocios o instituciones públicas que incorporen personas con discapacidad, deben garantizar espacios seguros, accesibles y libres de discriminación.
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Asimismo, deben registrar un plan de actividades adecuado, que incluya ajustes razonables y adaptaciones en función de las necesidades de los aprendices, como lo son definir tareas, horarios, espacios y responsabilidades seguras.
Además, el centro de trabajo debe proporcionar condiciones de seguridad, infraestructura funcional y tutoría presencial, con el fin de que el tutor pueda acompañar, orientar, evaluar y garantizar un trato digno y respetuoso en la capacitación.
También deben sumarse medidas prácticas como señalización clara dentro de los espacios, accesos libres de obstáculos y disposición para adaptar actividades, cumpliendo con las verificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).
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