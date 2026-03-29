Jóvenes Construyendo el Futuro: ¿se pueden integrar personas con discapacidad?; esto se sabe

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro impulsado por el Gobierno de México tiene el objetivo de combatir el desempleo entre los jóvenes, brindándoles la oportunidad de desarrollar sus habilidades y capacidades en centros de trabajo o empresas inscritas al programa.

Entre los beneficios que ofrece figuran una capacitación de 12 meses, un apoyo económico de 9 mil 582.74 pesos y seguro médico del IMSS. Además, también reciben los materiales e insumos necesarios para hacer su labor sin ningún costo adicional.

El apoyo está dirigido a jóvenes de entre 18 y 29 años que no estén estudiando ni trabajando, ayudándolos a integrarse al mundo laboral y asegurando su acceso al trabajo digno. Al finalizar la capacitación, cada aprendiz recibirá un documento que avale sus conocimientos.

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El programa tiene un compromiso con la inclusión laboral. Foto: Freepik

¿Se pueden integrar personas con discapacidad?

Si, el programa promueve la inclusión laboral, con el fin de que personas con discapacidad puedan sumarse plenamente a una actividad que les ofrezca un sostén económico para su vida y un pilar fundamental en su desarrollo laboral.

Por ello, la plataforma digital de Jóvenes Construyendo el Futuro permite a los solicitantes señalar si cuentan con alguna discapacidad, con el propósito de que estos datos sean considerados sin alterar su integración.

¿Cómo es su integración a los centros de trabajo?

De acuerdo con el portal de Programas para el Bienestar, los talleres, empresas, negocios o instituciones públicas que incorporen personas con discapacidad, deben garantizar espacios seguros, accesibles y libres de discriminación.

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Silla de ruedas. Foto: Pixabay

Asimismo, deben registrar un plan de actividades adecuado, que incluya ajustes razonables y adaptaciones en función de las necesidades de los aprendices, como lo son definir tareas, horarios, espacios y responsabilidades seguras.

Además, el centro de trabajo debe proporcionar condiciones de seguridad, infraestructura funcional y tutoría presencial, con el fin de que el tutor pueda acompañar, orientar, evaluar y garantizar un trato digno y respetuoso en la capacitación.

También deben sumarse medidas prácticas como señalización clara dentro de los espacios, accesos libres de obstáculos y disposición para adaptar actividades, cumpliendo con las verificaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS).

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