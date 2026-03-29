¿Abuso o defensa?; pasajeras invocan la “Ley Valeria” para evitar pagar viaje y desatan polémica

Un video difundido en plataformas digitales ha generado un intenso debate sobre los límites de la privacidad y el uso de normativas de protección de género en situaciones cotidianas.

El material exhibe a tres pasajeras de un servicio de transporte privado que, tras una discusión con el operador, deciden descender de la unidad sin realizar el pago correspondiente. El conflicto, ocurrido la noche del domingo 22 de marzo, escala cuando una de las usuarias invoca la llamada “Ley Valeria”, argumentando que ser grabadas sin un consentimiento explícito constituye una forma de acoso.

De acuerdo con el testimonio del operador, el altercado inicia debido a una discrepancia en la ruta. Las pasajeras solicitan paradas adicionales que no están contempladas en el contrato digital original.

Foto: Captura de pantalla en TikTok

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Ante la negativa del chofer de realizar estos trayectos sin una compensación justa (señalando que la aplicación solo otorga un excedente mínimo de 10 pesos por modificación), la tensión aumenta. Durante el intercambio, el conductor aclara que el viaje cuenta con monitoreo de video por seguridad, hecho que las usuarias califican como una violación a su integridad.

El marco legal del monitoreo y el origen de la "Ley Valeria"

La validez del uso de dispositivos de grabación en servicios de transporte privado se encuentra respaldada por las normativas de seguridad de empresas tecnológicas globales. Según el Centro de Ayuda de Uber, la instalación de cámaras de video para grabar viajes está permitida siempre que se cumpla con las leyes locales de privacidad. La plataforma estipula que la grabación sirve para “proporcionar evidencia en caso de incidentes de seguridad”, y el aviso de que el vehículo cuenta con dicho equipo suele estar integrado en los términos y condiciones que el usuario acepta al instalar la aplicación.

En cuanto a la mención de la "Ley Valeria" (vinculada en el debate público a la protección contra la violencia de género), la Gaceta UNAM explica que figuras legales como la sanción al acecho buscan castigar conductas que vigilan, persiguen o asedian a una persona de forma persistente, lo cual puede derivar en agresiones físicas o psicológicas (una problemática a menudo invisibilizada). No obstante, en el discurso público, suele confundirse con la Ley Olimpia, la cual sanciona la violencia digital y la difusión de contenido íntimo sin consentimiento. En este incidente, las pasajeras argumentan erróneamente que la grabación de seguridad en un espacio de servicio público constituye un delito bajo este nombre.

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Síntesis del conflicto y posturas de las partes

Para comprender la magnitud de la polémica, es necesario desglosar los puntos clave de la confrontación:

Origen del conflicto: Discusión por paradas adicionales no registradas en la plataforma y el costo extra exigido por el chofer.

Discusión por paradas adicionales no registradas en la plataforma y el costo extra exigido por el chofer. La advertencia de grabación: El operador informa que las está grabando; las usuarias reaccionan cuestionando la legalidad del acto.

El operador informa que las está grabando; las usuarias reaccionan cuestionando la legalidad del acto. Invocación normativa: Una pasajera pregunta: “¿Sí conoces la ‘Ley Valeria’ o no la conoces?”. Argumentan que la grabación es acoso por su condición de género.

Una pasajera pregunta: “¿Sí conoces la ‘Ley Valeria’ o no la conoces?”. Argumentan que la grabación es acoso por su condición de género. Defensa del conductor: El trabajador explica que “el foquito está prendido” y que la medida busca proteger a ambas partes de posibles falsas acusaciones.

El trabajador explica que “el foquito está prendido” y que la medida busca proteger a ambas partes de posibles falsas acusaciones. Desenlace: Las mujeres descienden de la unidad tras declarar: “Bájanos ya. No se te va a pagar nada”.

El conductor, en una declaración posterior, manifiesta su incertidumbre sobre cómo se utilizan herramientas legales serias para resolver conflictos económicos triviales. Según su postura, “es muy importante que los conductores instalen cámaras porque este tipo de personas atrae consecuencias como el ya no creer casos que de verdad son ciertos”. Expertos en seguridad de la International Transport Forum (ITF) coinciden en que el monitoreo transparente es una herramienta esencial para la reducción de riesgos en el transporte compartido a nivel mundial.

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