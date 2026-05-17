Más Información
Inzunza niega contacto con autoridades de EU ante acusaciones de narcotráfico; “soy abogado de mí mismo y basta mi probidad”, dice
Jorge Romero califica de “ridícula” la marcha de Morena contra Maru Campos; señala “pacto con el narco” en caso Rocha Moya
Yasmín Esquivel reitera llamado para cambiar fecha de elección judicial; pide examen nacional para candidatos a juzgadores
CNTE rechaza aumento salarial del 9% y acuerda reanudar huelga nacional; advierte fortalecer movilizaciones rumbo al Mundial
El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el domingo que "no quedará nada de Irán" si Teherán no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos, mientras se estacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra.
"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.
Más Información
Noticias según tus intereses
ViveUSA
[Publicidad]