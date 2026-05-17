El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió el domingo que "no quedará nada de Irán" si Teherán no firma un acuerdo de paz con Estados Unidos, mientras se estacan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra.

"Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos", escribió Trump en su plataforma Truth Social.