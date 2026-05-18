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Emiratos Árabes Unidos. La laureada iraní con el Premio Nobel de la Paz, fue dada de alta de un hospital en después de más de dos semanas, informaron sus simpatizantes el lunes.

Pidieron que Mohammadi, de 54 años, permanezca en casa para hacerle seguimiento y recibir fisioterapia diaria.

Mohammadi fue trasladada de urgencia desde la a un hospital en el noroeste de el 1 de mayo después de desmayarse. Fue puesta en libertad bajo fianza casi 10 días después y trasladada al hospital en Teherán, donde especialistas la examinaron.

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Recibió el Nobel en 2023 mientras estaba en prisión y ha sido encarcelada repetidamente a lo largo de su carrera. Su encarcelamiento más reciente comenzó en diciembre, cuando fue detenida en la ciudad iraní nororiental de Mashhad.

Su familia ha dicho que su salud se había ido deteriorando en prisión, en parte porque fue golpeada brutalmente durante su detención. Sufrió un infarto en marzo y tiene un en el pulmón desde antes de su encarcelamiento, que requiere anticoagulantes y supervisión para controlarlo.

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