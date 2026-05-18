Dubái.— El presidente estadounidense Donald Trump advirtió ayer que “no quedará nada” de Irán si no firma un acuerdo de paz con EU, mientras se estancan las negociaciones entre ambos países para poner fin a la guerra y se reportó que Israel y Estados Unidos se alistan para reanudar los ataques.

Washington, enzarzado en un conflicto con Teherán desde el 28 de febrero, tiene dificultades para poner fin a una guerra que ha sacudido el Medio Oriente y ha disparado los precios de la energía.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió Trump en su plataforma Truth Social. “¡EL TIEMPO ES ESENCIAL!”, añadió en la red.

Israel está coordinando con Estados Unidos sobre una posible reanudación de los ataques contra Irán, según dos personas familiarizadas con la situación, entre ellas un oficial militar israelí, informó la agencia Associated Press. Hablaron bajo condición de anonimato debido a que estaban tratando temas de preparativos militares confidenciales. En declaraciones a su gabinete el domingo, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu dijo que “también estamos atentos” a Irán y que “estamos preparados para cualquier escenario”. Netanyahu mantuvo conversación por teléfono con el presidente de EU sobre las tensiones regionales poco antes de que el mandatario israelí reúna a su gabinete de seguridad, según la prensa local. Los líderes abordaron las tensiones con Irán y las situaciones en el Líbano y Gaza, indicó el diario Haaretz.

Netanyahu ya había anunciado este domingo que conversaría con el presidente estadounidense, aseverando que lo hace “cada pocos días” y que se disponía también a escuchar sus impresiones sobre su reciente visita a China.

“Por supuesto, existen muchas posibilidades; estamos preparados para cualquier escenario”, subrayó Netanyahu.

En la televisión estatal iraní, presentadores de al menos dos canales aparecieron armados durante programas en directo.

Mientras, un ataque con drones provocó un incendio en las inmediaciones de la única central nuclear de los Emiratos Árabes Unidos el domingo, en lo que las autoridades calificaron de “ataque terrorista no provocado”. No se culpó a nadie.

No se reportaron heridos ni fugas radiológicas. Los Emiratos Árabes Unidos, que han acogido defensas aéreas y personal israelí, acusaron recientemente a Irán de lanzar ataques con drones y misiles. El director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, expresó “su profunda preocupación” tras un ataque con dron cerca de la central nuclear de Barakah, en Emiratos Árabes Unidos, en un mensaje publicado en X.

“Cualquier actividad militar que amenace la seguridad nuclear es inaceptable”, añadió el director de esta agencia de la ONU.

La central nuclear de Barakah, de 20 mil millones de dólares, fue construida por los EAU con ayuda de Corea del Sur y entró en funcionamiento en 2020. Es la primera y única central nuclear del mundo árabe y puede proporcionar una cuarta parte de todas las necesidades energéticas en los EAU, una federación de siete feudos que alberga a Dubái.

Más arde, Arabia Saudita interceptó tres drones que entraron en su espacio aéreo procedentes de Irak, anunció el portavoz del Ministerio de Defensa, el general de división Turki al-Maliki.

“En la mañana del domingo, tres drones fueron interceptados y destruidos tras entrar en el espacio aéreo del Reino desde el espacio aéreo iraquí”, precisó el portavoz en un comunicado.

Añadió que Arabia Saudita aplicará “todas las medidas necesarias” para responder a los intentos de vulnerar su soberanía y su seguridad.

En la semana, el secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, evitó concretar los planes militares en la guerra de Irán durante las dos comparecencias que protagonizó esta semana en la Cámara de Representantes y en el Senado en un momento en que el alto el fuego está tambaleándose. “Tenemos un plan para intensificar las medidas si fuera necesario. Tenemos un plan para revertir la situación si fuera necesario. Tenemos un plan para reasignar recursos”, declaró Hegseth, dejando en el aire los siguientes pasos de la administración Trump en Irán.

“Nuestras fuerzas armadas están listas para la acción, al tiempo que la diplomacia continúa”, declaró Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán.

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