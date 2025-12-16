Más Información
Dubái, Emiratos Árabes Unidos. La activista iraní y Premio Nobel de la Paz, Narges Mohammadi, fue llevada dos veces a la sala de emergencias de un hospital tras su arresto la semana pasada por las fuerzas de seguridad iraníes, afirmó su familia, después de lo que describieron como severas golpizas durante su detención en la ciudad nororiental de Mashhad
En un comunicado en redes sociales, la familia de Mohammadi declaró que habló brevemente con ella por teléfono después del arresto y ella describió golpes repetidos que requirieron tratamiento de emergencia.
Mohammadi, de 53 años, fue arrestada el viernes mientras asistía a una reunión relacionada con la muerte del abogado de derechos humanos Khosrow Alikordi, según la Fundación Narges Mohammadi. Imágenes compartidas por sus seguidores la muestran hablando a una multitud poco antes de que las fuerzas de seguridad intervinieran. Otras imágenes la muestran siendo llevada para recibir atención médica.
Las autoridades iraníes no han comentado públicamente sobre el relato de su familia y no respondieron a preguntas.
Las autoridades el sábado revelaron que ordenaron detener temporalmente a varios participantes en la reunión tras el canto de lo que llamaron consignas “contrarias a la normativa”, y describieron la detención como preventiva para protegerla de otros en la multitud.
Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz 2023 por décadas de lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres en Irán. Ha sido encarcelada repetidamente por su activismo y anteriormente había sido liberada por motivos médicos.
ss/mcc
