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La premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi, encarcelada desde diciembre, fue hospitalizada de urgencia tras un grave deterioro de su estado de salud, informaron sus allegados.
La activista de 54 años fue trasladada de la prisión de Zanyan, en el norte de Irán, a un hospital "tras un dramático deterioro de su estado de salud, marcado en particular por dos perdidas de conciencia y un infarto", indicó su fundación en un comunicado difundido el viernes por la noche.
Su familia, citada en la nota, lamenta esta medida de "último minuto, que podría llegar demasiado tarde" después de 140 días detenida.
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Desde Oslo, el Comité Nobel pidió a las autoridades iraníes que transfieran "inmediatamente" a Mohammadi a Teherán para que puedan atenderla sus médicos.
"Sin ese tratamiento, su vida está en peligro", declaró el presidente del Comité Nobel, Jørgen Watne Frydnes, en un mensaje a la AFP.
Los allegados de Mohammadi reclaman desde hace semanas su liberación para que pueda ser atendida por su equipo médico en Teherán, dado su "estado crítico". Según ellos, ha perdido unos 20 kilos.
Según su abogado, Mostafa Nili, Mohammadi "se desmayó tras una caída repentina de su presión arterial".
Narges Mohammadi, cuyas más de dos décadas de activismo fueron reconocidas con el Premio Nobel de la Paz en 2023, fue detenida el 12 de diciembre en Mashhad (este) tras criticar a las autoridades religiosas iraníes durante un funeral.
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Mohammadi lleva más de 25 años siendo detenida y juzgada repetidamente por su activismo contra la pena de muerte y el uso obligatorio del velo en Irán.
En febrero recibió otra condena de seis años por atentar contra la seguridad nacional y un año y medio adicional por propaganda contra el sistema islámico.
También realizó una huelga de hambre para protestar por sus condiciones de detención.
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mcc
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