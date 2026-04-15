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La salud de la Premio Nobel de la Paz iraní Narges Mohammadi es crítica tras sufrir un infarto el mes pasado, advirtieron los miércoles miembros de su entorno luego de visitarla días atrás en la prisión del norte dedonde se encuentra recluida.

Mohammadi, de 53 años, fue detenida el 12 de diciembre pasado en la ciudad de Mashhad tras criticar a las autoridades clericales de Irán durante una ceremonia fúnebre.

Familiares y abogados de la recibieron autorización para realizarle el sábado una visita.

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Durante el encuentro "se observaron claros signos de deterioro de su estado general y su condición física se describió como crítica", informó su fundación en un comunicado.

En una primera visita de sus allegados a finales de marzo, se supo que había sufrido un infarto a principios de ese mismo mes.

La familia informó tras la reunión del sábado que la Nobel "se ha debilitado mucho y ha perdido mucho peso", según declaraciones de su hermano Hamidreza Mohammadi, residente en Noruega, citadas en el comunicado.

Mohammadi ganó el Premio Nobel de la Paz en 2023 en reconocimiento a sus más de dos décadas de activismo en defensa de los

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