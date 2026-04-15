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Teherán.- advirtió que no permitirá ningún tipo de exportación ni importación en el golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo si Estados Unidos continúa con su “acción ilegal” de bloqueo naval a los buques comerciales y petroleros iraníes en el estrecho de Ormuz.

“Si el Estados Unidos agresor y terrorista pretende continuar con su acción ilegal de bloqueo naval (…) las poderosas Fuerzas Armadas de Irán no permitirán la continuidad de ningún tipo de exportación ni importación en la región del golfo Pérsico, el mar de Omán y el mar Rojo”, advirtió el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general de división Alí Abdolahi, según informó la agencia Tasnim.

Abdolahi afirmó que cualquier intento de Washington de mantener el cerco marítimo en la región supondría, en la práctica, una violación del alto el fuego de dos semanas acordado con Estados Unidos, el cual entró en vigor el miércoles pasado.

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EU bloquea los puertos de Irán

El Mando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom) dijo el martes que ha comenzado el bloqueo de los puertos de Irán, así como que ha “paralizado por completo” el comercio que “entra y sale” del país persa por mar, lo que continúa hoy por segundo día.

La Guardia Revolucionaria iraní ya había advertido, dos días antes del bloqueo del estratégico paso de Ormuz por parte de Estados Unidos, que los buques militares que se acerquen a la zona serían “objeto de una respuesta contundente”.

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El paso de buques y petroleros por esa vía marítima, por donde pasa el 20% del comercio mundial de petróleo, ha sido restringido por Teherán desde el comienzo de la guerra el 28 de febrero, lo que ha provocado un aumento drástico del precio del crudo a nivel mundial.

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