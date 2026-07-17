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Andy Burnham, exalcalde del Gran Mánchester entre 2017 y 2026, fue nombrado este viernes como nuevo líder del Partido Laborista, antes de suceder el lunes a Keir Starmer como primer ministro británico, anunció la formación política en un congreso extraordinario.
"Al no haber ningún otro candidato elegible nominado, es por tanto un honor para mí declarar que el líder debidamente elegido del Partido Laborista es Andy Burnham", anunció la ministra del Interior, Shabana Mahmood, presidenta del comité ejecutivo del partido.
Burnham, quien sucederá el lunes a Starmer como primer ministro de Reino Unido, se comprometió el viernes a "devolver la esperanza" a los ciudadanos, en un discurso pronunciado tras su nombramiento como nuevo líder del Partido Laborista.
"Estamos unidos, y ponemos la fuerza que emana de esta unidad al servicio de las personas y de los territorios que llevan demasiado tiempo esperando que la política les devuelva la esperanza, y eso es lo que vamos a hacer, todos juntos. Vamos a devolverles la esperanza", dijo Burnham, tras anunciarse oficialmente su nombramiento.
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