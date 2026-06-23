Londres.— El primer ministro británico, Keir Starmer, anunció ayer su dimisión al frente del laborismo, aunque precisó que seguirá en el cargo hasta la elección de su sucesor, que podría ser Andy Burn- ham, el exalcalde del bastión industrial de Manchester.

Starmer terminó en julio de 2024 con 14 años de gobiernos conservadores en Reino Unido, pero su popularidad cayó en picado debido a escándalos y una economía aletargada que llevaron a numerosas voces dentro del laborismo a pedir su dimisión.

La estocada final fue el nombramiento de Peter Mandelson como embajador en Washington, pese a sus vínculos con el delincuente sexual estadounidense Jeffrey Epstein. En mayo, el Ejecutivo laborista sufrió un gran revés, al perder alrededor de mil 500 concejales. Varios ministros dimitieron.

“Cada decisión que he tomado ha sido para anteponer al país que amo. Por eso dimitiré como líder del Partido Laborista”, dijo Starmer, de 63 años, al borde de las lágrimas, en un discurso ante su residencia en Downing Street.

El hasta ahora alcalde del Gran Manchester, Andy Burnham, de 56 años, afirmó que la dimisión de Starmer como líder del partido “marca el inicio de una transición” y añadió que se presentará como candidato. Perteneciente al ala izquierda del partido, Burnham se hizo la semana pasada con un puesto en el Parlamento británico, condición indispensable para aspirar al cargo de primer ministro. El ya exalcalde llegó ayer sonriente al Parlamento de Westminster, donde juró a primera hora de la tarde.

Wes Streeting, perteneciente al ala derecha de los laboristas y que dimitió en mayo como ministro de Salud, causó sorpresa al afirmar que respaldará a Burnham, pues hasta ahora había dicho que participaría en una carrera por el liderazgo del partido. “Podemos ayudarle a impulsar el cambio que nuestro partido y nuestro país necesitan”, escribió Streeting en X.

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El Comité Ejecutivo Nacional del Laborismo debe anunciar el 9 de julio la apertura de las candidaturas para suceder a Starmer, precisó el propio primer ministro, quien aseguró que permanecerá en el cargo hasta la designación de un sucesor.

En ausencia de competidores, el escenario de una elección interna parece improbable, y el proceso podría concluir el 16 de julio, inicio de la pausa estival del Parlamento. Si así fuera, Burnham podría entrar en Downing Street ya el 17 o 18 de julio, según varios medios de comunicación.

Andy Burnham con sus colegas en Westminster Hall, tras haber jurado como diputado. Busca suceder a Starmer. Foto: AP

Pero si no existiera un candidato consensuado, el proceso podría extenderse hasta septiembre con el congreso del Partido Laborista en Liverpool.

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Para presentarse, los aspirantes necesitan el apoyo de 20% del grupo parlamentario, actualmente 81 diputados, así como de entidades afiliadas al laborismo.

Burnham, favorito para suceder a Starmer, es un veterano político laborista, conocido como El Rey del Norte, quien ganó el viernes una elección legislativa parcial en el norte de Inglaterra, que le dio el puesto de diputado en el Parlamento. Con posiciones más izquierdistas que las de Starmer dentro del laborismo, Burnham es el político más popular en el país en este momento, según las encuestas.

Burnham describe su modelo económico como “socialismo favorable a las empresas”, y se ha comprometido a reformar la estructura financiera de Reino Unido otorgando a las comunidades un control directo sobre los aspectos que dan forma a la vida cotidiana: vivienda, servicios públicos, transporte y educación.

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También ha dicho que respetar las normas fiscales vigentes, que incluyen equilibrar el gasto corriente con los ingresos para el ejercicio 2029/30, y que no subirá los impuestos a los trabajadores.

En materia migratoria, Burnham apoya políticas más estrictas para limitar tanto la migración legal e irregular y ha dicho que consideraría medidas más estrictas para disuadir a las personas de cruzar el Canal de la Mancha desde Francia.

Nigel Farage, el líder del partido antiinmigración Reform UK que encabeza desde hace meses los sondeos nacionales, reclamó la celebración de nuevas elecciones. Sin embargo, la convocatoria de comicios no está prevista antes de 2029 y, hasta entonces, los laboristas mantienen una amplia mayoría parlamentaria.

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El presidente francés, Emmanuel Macron, elogió a Starmer tras conocer su marcha.

“Quiero agradecer al primer ministro Keir Starmer su contribución al fortalecimiento de la relación franco-británica, su compromiso dentro de la coalición de los voluntarios para Ucrania, así como por la reactivación de la relación entre Reino Unido y la Unión Europea”, dijo Macron en las redes sociales.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, clificó a Starmer como un “socio muy fiable” y le agradeció el trabajo conjunto.

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En Estados Unidos, el presidente Donald Trump afirmó que Starmer “tiene dos problemas: la energía y la inmigración”, pero le deseó “lo mejor”.

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