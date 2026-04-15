La guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán inició hace más de un mes y aunque ayer una reportera de Fox News afirmó que el presidente Donald Trump le había dicho que la guerra con el país persa "terminó”, las tensiones en Medio Oriente continúan con ataques israelíes a Líbano pese a que un día antes ambas partes tuvieron una primera ronda de negociaciones para un alto el fuego.

Israel bombardeó supuestas infraestructuras del grupo chií Hezbolá en el sur del Líbano un día después de la primera ronda de conversaciones históricas entre funcionarios libaneses e israelíes en Washington, Estados Unidos. Los gobiernos de israelí y libanes acordaron volver a reunirse en una fecha y lugar aún por determinar.

Además, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos señaló que no tiene previsto renovar la flexibilización temporal de las sanciones al petróleo iraní, que tenía como objetivo aliviar el impacto de la guerra.

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Sigue a continuación el minuto a minuto de una nueva jornada en el conflicto en Medio Oriente.

Mundo 08:35 AM Si la guerra persiste "debemos prepararnos para tiempos difíciles", advierte directora del FMI La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, subrayó este miércoles que si la guerra en Irán persiste y la inflación continúa escalando a nivel global todo el mundo debe prepararse para encarar "tiempos difíciles".

"Si el conflicto persiste y todos los precios se mantienen altos durante un periodo prolongado, debemos prepararnos para tiempos difíciles", aseguró Georgieva en una rueda de prensa ofrecida en la tercera jornada de las reuniones de primavera del FMI y el Grupo del Banco Mundial (BM) en Washington.



Mundo 08:34 AM Expertos ONU denuncian posible limpieza étnica y crímenes de guerra de Israel en Líbano Israel está repitiendo en Líbano abusos ya perpetrados en Gaza que apuntan a posibles crímenes de guerra o de lesa humanidad y muestran patrones que podrían considerarse limpieza étnica, advirtieron este miércoles una veintena de expertos en derechos humanos de Naciones Unidas.

En un comunicado conjunto, señalaron que la emisión de órdenes de evacuación generalizada, combinada con la destrucción de viviendas, "apunta a una limpieza étnica" y se asemeja a prácticas "iniciadas durante el genocidio en Gaza".

También recordaron que "el desplazamiento forzoso de población civil constituye crímenes de lesa humanidad y de guerra según el derecho internacional".



Mundo 08:14 AM EU envía miles de soldados más a Oriente Medio mientras Trump ve la guerra cerca del fin El Pentágono enviará miles de soldados adicionales a Medio Oriente en los próximos días mientras el gobierno de Estados Unidos intenta presionar a Irán para que llegue a un acuerdo y el presidente Donald Trump asegura que la guerra "está a punto de terminarse".

Se espera que 4 mil 200 efectivos, pertenecientes al Grupo Anfibio Boxer y su fuerza operativa de la Infantería de Marina embarcada, la 11 Unidad Expedicionaria de la Infantería de Marina, lleguen a finales de este mes a la zona, según el diario The Washington Post.

Las tropas se unirán a los aproximadamente 50.000 efectivos que, según el Pentágono, participan en operaciones contra Irán.



Mundo 07:51 AM Trump dice ya no tener la misma relación con Meloni, luego de que Italia se negó a ayudarlo en la guerra contra Irán El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo en una entrevista con Fox Business emitida este miércoles que su relación con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ya no es la misma desde que el país europeo se negó a ayudar a EU en su ofensiva contra Irán. Trump contestó con un tajante "no" a la pregunta de si tiene la misma relación de antes con Meloni y aseguró que la mandataria "ha sido negativa".

"Todos los que nos han rechazado y no han ayudado con la situación en Irán no tienen ya la misma relación con nosotros. Italia recibe mucho petróleo del estrecho (de Ormuz)", indicó Trump en su entrevista con la periodista María Bartiromo.



Mundo 07:48 AM Líbano presenta una queja ante la ONU por los ataques israelíes con 350 muertos en un día El Líbano presentó una queja ante la ONU por la oleada de ataques israelíes que hace una semana causaron más de 350 muertos y 1.200 heridos en varias regiones del país, incluida Beirut, en una campaña sin precedentes contra barrios "densamente poblados" y "sin previo aviso".

"El mensaje destacó que esta es la escalada más violenta desde el 2 de marzo y que el número de bombardeos alcanzó aproximadamente cien en menos de diez minutos", informó este miércoles en un comunicado el Ministerio de Exteriores del Líbano, al cumplirse una semana de la tragedia.

"Barrios residenciales densamente poblados fueron atacados durante las horas punta y sin previo aviso, llevando a una destrucción generalizada y a la caída de cientos de víctimas", agregó el departamento gubernamental.



Mundo 07:18 AM EU niega haber aceptado extensión del alto el fuego con Irán Estados Unidos no ha accedido formalmente a prolongar su tregua de dos semanas con Irán, dijo el miércoles un alto funcionario, tras informes de que el gobierno de Donald Trump había aceptado en principio extender el alto el fuego.

"Estados Unidos no ha acordado formalmente una extensión del alto el fuego", declaró el responsable estadounidense a la AFP bajo condición de anonimato.

"Continúan las gestiones entre Estados Unidos e Irán para alcanzar un acuerdo".



Mundo 07:05 AM Israel bombardea sur de Líbano un día después de históricas conversaciones en Washington Ataques israelíes sacudieron el sur del Líbano durante la noche, un día después de una primera ronda de conversaciones históricas entre funcionarios libaneses e israelíes en Washington.

Humo se elevó sobre la ciudad costera de Tiro, lo que subrayó la fragilidad de los esfuerzos diplomáticos.

Aunque los ataques israelíes en Beirut han disminuido desde el devastador bombardeo de 10 minutos de la semana pasada, que mató a más de 350 personas en todo el país, zonas del sur siguen bajo ataques frecuentes.





Mundo 07:05 AM Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio, a un nivel negociable El Ministerio de Relaciones Exteriores iraní reiteró este miércoles que el derecho de Teherán a enriquecer uranio es "indiscutible" pero que el nivel de dicho enriquecimiento es "negociable".

En su rueda de prensa semanal, el portavoz de la cancillería, Esmaeil Baqaei, dijo que nadie puede "arrebatar" a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, ni "por coacción ni a través de la guerra".





Mundo 07:04 AM Diputado de Hezbolá dice que la reunión con Israel abre "camino equivocado" a la división El parlamentario del grupo chií libanés Hezbolá Hasán Fadlala alertó este miércoles de que la reunión celebrada la víspera con Israel ha abierto un "camino equivocado" hacia la división interna y llamó a las autoridades a consensuar una postura nacional "unida".

"¿Son conscientes las autoridades del peligro de lo que han hecho? ¿Saben que han entrado en un camino equivocado que solo aumentará la división entre los libaneses? No han conseguido nada del enemigo más que elogios, sin lograr ningún objetivo", dijo Fadlala en una rueda de prensa desde el Legislativo.





Mundo 07:04 AM La OMS advierte del impacto de la guerra de Irán en los sistemas sanitarios de África La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertó este miércoles de que las restricciones derivadas de la guerra de Irán tendrán un impacto en los sistemas de salud de África, un continente muy dependiente de las importaciones para sus productos médicos.

"Aún no hemos realizado los análisis necesarios para determinar la magnitud del impacto en los sistemas de salud, pero podemos anticipar los desafíos que se avecinan y que ya están afectando", dijo en una rueda de prensa virtual Adelheid Onyango, directora de Sistemas y Servicios de Salud de la oficina regional para África de la OMS.





Mundo 07:04 AM Trump dice que China ha acordado no mandar armas a Irán y presume de poder militar El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este miércoles en un post de Truth que China "ha acordado no mandar armas a Irán" y recordó a su homólogo chino, Xi Jinping, que Estados Unidos "es bueno peleando, si tenemos que hacerlo".

En el post de Truth aseguró que "China está muy contenta de que yo estoy abriendo permanentemente el estrecho de Ormuz" y añadió: "lo hago también por ellos y por el mundo.





Mundo 07:03 AM Irán insiste en que tiene derecho a enriquecer uranio, a un nivel negociable El canciller iraní, Esmaeil Baqei, reiteró este miércoles que el derecho de Teherán a enriquecer uranio es "indiscutible" pero que el nivel de dicho enriquecimiento es "negociable".

En su rueda de prensa semanal, Baqei dijo que nadie puede "arrebatar" a Irán su derecho a hacer un uso pacífico de la energía nuclear, ni "por coacción ni a través de la guerra".



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