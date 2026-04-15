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Washington.— Israel y Líbano acordaron entablar negociaciones directas tras las conversaciones de ayer en Washington, que el secretario de Estado Marco Rubio calificó de “oportunidad histórica” ??para la paz. Los dos países han estado técnicamente en guerra durante décadas.

Las conversaciones fueron rechazadas por el grupo libanés Hezbolá, que anunció que había disparado cohetes contra más de una docena de localidades del norte de Israel justo cuando comenzaba la reunión. Estados Unidos presiona para que se ponga fin al conflicto entre Israel y Hezbolá, por temor a que pueda descargar el alto al fuego en la guerra con Irán, después de que los diálogos entre Estados Unidos e Irán en Paquistán no lograran un avance.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2 mil personas y han dejado al menos un millón de desplazados.

La reunión del martes en Washington —el primer diálogo directo de alto nivel desde 1993— contó con la mediación de Rubio y la participación de los embajadores de Israel y Líbano en Estados Unidos

El embajador israelí en Estados Unidos, Yechiel Leiter, declaró, tras concluir una primera ronda de negociaciones en Washington con su colega libanesa, Nada Hamadeh Moawad, que Israel y el Líbano están “unidos” en contra del grupo chiita Hezbolá.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó después que las discusiones fueron “productivas” y añadió: “Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos”.

El embajador israelí Leiter dijo que había sido “un maravilloso intercambio de más de dos horas”.

Mientras, la jefa del gobierno italiano, la ultraderechista Giorgia Meloni, anunció que su país suspende el acuerdo de defensa con Israel, que implica el intercambio de equipos militares e investigación tecnológica.

Meloni reivindicó la potestad de contradecir a sus aliados, después de criticar al presidente de EU, Donald Trump, por sus declaraciones contra el papa León XIV.

“Cuando se tienen amigos o aliados, particularmente si son estratégicos, hace falta también tener la valentía de decir cuando no se está de acuerdo. Y eso es lo que hago cada día: cuando estoy de acuerdo lo digo, igual que cuando no lo estoy”, sostuvo.

Trump reaccionó. “Me ha sorprendido. Pensaba que tenía valentía, pero me equivoqué”, declaró al diario italiano Corriere della Sera.

Meloni calificó de “inaceptables” las declaraciones de Trump contra el papa León XIV. “Es ella la que es inaceptable”, sentenció Trump, quien acusó a Meloni de inacción frente a la amenaza nuclear de Irán y de “pretender que Estados Unidos haga el trabajo por ella”.

También ayer, Maria Bartiromo, periodista de Fox News, afirmó que Trump le dijo en entrevista que “la guerra con Irán terminó”. El mandatario aclaró: “Creo que está cerca de terminar. Es decir, me parece que está muy cerca de terminar”.

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