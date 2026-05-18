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Dos estadounidenses fueron arrestados en Japón después de que uno de ellos ingresara al recinto de los monos del zoo donde este año un macaco bebé llamado se convirtió en una sensación global en internet, informó la policía el lunes.

Uno de los hombres, que se identificó como un estudiante universitario de 24 años, fue detenido el domingo después de trepar una valla y saltar a un foso seco que rodea el recinto de los monos en el zoológico de la ciudad de, a las afueras de Tokio.

El otro hombre, que estaba filmando el acto, se identificó como un cantante de 27 años.

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Imágenes en las redes sociales mostraban a una persona escalando la valla con un disfraz que incluía una cabeza con cara sonriente y gafas de sol, lo que hizo que los monos se dispersaran.

Los hombres no llegaron a acercarse a los animales y fueron rápidamente detenidos por el personal del , señaló un funcionario de la Policía de Ichikawa que habló con la AFP bajo la condición tradicional de anonimato.

Los dos hombres enfrentan cargos por obstrucción forzosa de la actividad comercial, cargos que ellos refutan, indicó el funcionario policial.

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Estadounidense intenta acercarse a Punch con una botarga. Foto: Captura de Pantalla
Estadounidense intenta acercarse a Punch con una botarga. Foto: Captura de Pantalla

La pareja no llevaba documentos de identificación y en un principio intentó mentir a la policía sobre sus nombres, añadió.

Las detenciones se produjeron luego de un enorme aumento de visitantes nacionales e internacionales al zoológico, impulsado por la fama viral de Punch.

El monito se convirtió en una estrella de internet este año después de que el zoológico publicara fotos de Punch aferrado a un orangután de peluche de en busca de consuelo tras ser rechazado por su madre.

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Punch, nacido en julio, fue criado en uny a principios de este año comenzó su entrenamiento para reunirse con su grupo.

La situación de Punch despertó un enorme interés en línea y dio lugar a una base de fans devotos bajo la etiqueta #HangInTherePunch.

Un creciente número de personas en Japón expresan hartazgo con el comportamiento indisciplinado de los .

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El año pasado, un youtuber ucraniano con más de 6,5 millones de suscriptores fue arrestado tras retransmitir en directo cómo entraba sin autorización en una casa de la zona de exclusión nuclear de Fukushima.

En 2023, un streamer estadounidense conocido como Johnny Somali fue detenido por supuestamente entrar sin permiso en una obra en construcción.

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