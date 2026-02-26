La fiebre por el mono “Punch” inunda las redes; usuarios lanzan cortos animados de su historia

La historia de Punch, el pequeño mono japonés del zoológico de Ichikawa en Japón, continúa dando de qué hablar en redes sociales. La conversación mediática sigue reaccionando con un tono conmovedor al proceso de adaptación de Punch en su nuevo hábitat y su búsqueda de consuelo en un peluche.

En plataformas digitales, la enternecedora historia del macaco ha desatado todo un movimiento digital y ha inspirado un sinfín de materiales audiovisuales creativos, desde graciosos memes, canciones y corridos, hasta mensajes de aliento y apoyo en TikTok, además de ilustraciones.

Además de esto, diversos usuarios en TikTok han compartido cortos animados que ilustran no solo la resiliencia del pequeño mono por adaptarse a un entorno nuevo y abrumador sin la enseñanza y el calor de una figura materna, sino también la reflexión emocional que se generó en torno al caso.

Lee también: “El pequeño macaco que logró emocionar”: lanzan corrido de “Punch”, el mono bebé viral que arrasa en TikTok

Punch, el mono viral en redes sociales / Foto: Especiales

Ilustradores lanzan cortos animados de Punch

En redes sociales, múltiples ilustradores y artistas digitales compartieron en sus cuentas de TikTok cortos animados de Punch, retratando el sentimiento de soledad e incertidumbre, además de la lucha individual de seguir enfrentándose a los retos de vida a pesar del rechazo de los demás. "No necesitas soluciones, solo algo que te haga sentir seguro", escriben.

Las animaciones elaboradas abarcan distintas técnicas artísticas, desde bocetos caseros hasta producciones hechas con inteligencia artificial. El principal punto de enfoque que los usuarios han tomado para compartir estas narrativas animadas tiene que ver con el rechazo que Punch ha experimentado en el grupo de monos.

Aunque el recinto ha aclarado en diversas ocasiones que este tipo de interacciones son normales en el proceso de aprendizaje de conductas sociales, los internautas siguen mostrando su molestia e indignación frente a las intimidaciones y regaños que el pequeño Punch ha recibido por parte de los primates mayores de la manada.

Lee también: Con meme de “Punch”, IMSS invita a vacunarse contra el sarampión; “tu lugar seguro”

Punch: un fenómeno viral global

Punch, el macaco japonés fue abandonado por su madre al nacer, el pasado mes de julio de 2025. Tras este rechazo, el equipo de cuidadores del recinto decidió reemplazar este vacío con un peluche anaranjado en forma de orangután, el cual se convirtió en un punto de consuelo y apoyo emocional para Punch durante su crecimiento.

Con siete meses de edad, el mono estuvo a cargo del personal del zoológico por un periodo de tiempo, encargándose de su alimentación y cuidados básicos hasta que pudiera adaptarse al entorno. El recinto ha compartido diversos detalles sobre su proceso de adaptación e integración al grupo de monos, compuesto por otros 56 ejemplares.

La historia se viralizó en redes y rápidamente se convirtió en un caso simbólico de lucha y supervivencia, pues es sabido que las crías de mono deben permanecer todo el tiempo junto a su madre luego de nacer, para que pueda aprender cómo alimentarse, protegerse de los depredadores y adaptarse a las conductas o dinámicas sociales.

Como era de esperarse, la reacción de las redes sociales tuvo un enfoque emocional y estuvo dividida entre aquellos usuarios que toman el lado emocional de la historia y los que van más allá y plantean el conflicto ético que representa utilizar un mono como "producto de entretenimiento", mientras pasan toda su vida encerrados en un hábitat de concreto.

"Todos fuimos punch en algún momento de la vida"

"Se están enfocando en el punto incorrecto . Una mejor vía sería que todos ellos estuvieran en su hábitat natural".

"Algún día fui Punch deseando un abrazo de mi mamá "

"La tristeza siempre trae esperanza debajo del brazo".

"En otro universo quiero ser la madre de Punch".

También te interesará:

¿Quién es "Daniel, Me Estás Matando", el dúo que dio concierto en metro Chabacano?

Investigadores nombran fósil de tiburón en honor al anime "Chainsaw Man"

¿México o IA?: así puedes identificar videos e imágenes hechos con inteligencia artificial

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm