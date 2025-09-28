Más Información

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

CJNG desata ataques simultáneos en Michoacán; dejan tres muertos, un autobús incendiado y avionetas destruidas

Domingo violento en Guerrero: incendian 3 unidades de transporte público en Chilpancingo

Domingo violento en Guerrero: incendian 3 unidades de transporte público en Chilpancingo

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

Tiroteo en iglesia mormona en Michigan deja 4 muertos; indagan caso como "violencia selectiva"

Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl, ¿Quién es el reggaetonero?

Bad Bunny al medio tiempo del Super Bowl, ¿Quién es el reggaetonero?

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

Mundial Sub-20: Brasil vs México – EN VIVO – Jornada 1 – Grupo C – Fase de Grupos

“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

“Misión Cortafuegos” para frenar tráfico fronterizo de armas; estas son las claves del acuerdo de seguridad México-EU

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

“Discúlpame por haberte chingado la vida”, dice Modesto Vivas, exlíder de banda de secuestradores

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Se forma la tormenta tropical Imelda, prevén se convierta en huracán; ¿afectará México?

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Profepa traslada a osa “Mina” a Hidalgo para recibir rehabilitación; investiga posible negligencia del Zoo “La Pastora”

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Falseaban muestras para ingresar diesel ilegal en buquetanques por la aduana

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

Cine sin caducidad: entrevista con Alejandro González Iñárritu sobre los 25 años de Amores perros

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

De una orquesta en gira, Divos y un director memorioso, por Lázaro Azar

La policía de Hartford está investigando un tiroteo que ocurrió el sábado por la noche en el People's Ballroom, ubicado en 3340 Main St. Según el sargento de policía de Hartford, Chris Mastroianni, los oficiales encontraron a un hombre con una herida de .

La víctima, identificada por la policía como Isaiah Molina, de 20 años y residente de Hartford, fue trasladada de urgencia a un hospital local, según Mastroianni. Fue declarado muerto poco después.

Lee también

La investigación continúa activa y la policía insta a cualquier persona que tenga información a contactar al Departamento de Policía de Hartford.

Lee también

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite. Foto: Adobe / INAPAM

INAPAM. Tutorial para sacar la tarjeta en Octubre 2025: requisitos y edad confirmada para hacer el trámite

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más . Foto: Canva

Aguinaldo 2025: Así puedes cobrar el pago si eres adulto mayor de 60 años o más

Visa americana. Foto: iStock

¿Se requiere el inglés? La falsa creencia que impide a miles obtener su visa americana

Washington, DC. iStock/ Chansak Joe

Washington, DC: Un destino sensorialmente inclusivo para personas neurodivergentes

DISNEY DREAM. Foto: Cortesía Disney Cruise Line

Vacaciones en Castaway Cay y Lookout Cay: ¿Qué hay y cómo son las islas privadas de Disney en Bahamas?