La policía de Hartford está investigando un tiroteo que ocurrió el sábado por la noche en el People's Ballroom, ubicado en 3340 Main St. Según el sargento de policía de Hartford, Chris Mastroianni, los oficiales encontraron a un hombre con una herida de bala.

La víctima, identificada por la policía como Isaiah Molina, de 20 años y residente de Hartford, fue trasladada de urgencia a un hospital local, según Mastroianni. Fue declarado muerto poco después.

Lee también Tiroteo en Iglesia mormona en Michigan: Policía identifica al sospechoso del ataque que dejó dos muertos

La investigación continúa activa y la policía insta a cualquier persona que tenga información a contactar al Departamento de Policía de Hartford.

Lee también Tiroteo en iglesia mormona de Michigan; los ataques armados en lugares de culto en 20 años en EU

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa/mgm