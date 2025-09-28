Más Información
La policía de Hartford está investigando un tiroteo que ocurrió el sábado por la noche en el People's Ballroom, ubicado en 3340 Main St. Según el sargento de policía de Hartford, Chris Mastroianni, los oficiales encontraron a un hombre con una herida de bala.
La víctima, identificada por la policía como Isaiah Molina, de 20 años y residente de Hartford, fue trasladada de urgencia a un hospital local, según Mastroianni. Fue declarado muerto poco después.
La investigación continúa activa y la policía insta a cualquier persona que tenga información a contactar al Departamento de Policía de Hartford.
