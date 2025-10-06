Dua Lipa vive momento incómodo con fan durante un show en Los Ángeles

La noche del pasado 4 de octubre la cantante albano-británica Dua Lipa cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles con momentos memorables, mucho canto y épicas coreografías que pusieron a bailar a todos los espectadores.

No obstante, la velada no estuvo libre de incidentes, pues la intérprete de "New Rules" vivió un momento incómodo con un fanático luego de bajará del escenario para interactuar con el público de la primera fila, cerca de la barrera de seguridad.

Al percatarse del acercamiento de la artista, un hombre decidió abrazarla y pedirle una fotografía, pero su contacto físico con la cantante fue criticado por diversos internautas, quienes vieron la acción como poco apropiada.

Lee también: Lluvia de Meteoros Dracónidas 2025: consejos para disfrutar de este fenómeno astronómico

La cantante Dua Lipa cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en la ciudad de Los Ángeles. Foto: Instagram @dualipa

¿Qué pasó con la cantante Dua Lipa?

El sábado pasado la también compositora de 30 años decidió bajar del escenario para tomarse fotografías junto a sus fanáticos y saludar a los asistentes. Sin embargo, cuando la cantante se acercó a la valla de seguridad para abrazar a los espectadores, un hombre sorprendió a la artista con un acercamiento inapropiado.

Al notar que Dua Lipa se acercaba a su lugar, el chico sacó su brazo para abrazarla por la cintura y tomar una fotografía con su celular, pero al sujetarla por la espalda bajó su mano más de lo apropiado. La acción fue advertida por uno de los elementos de seguridad, quien al percatarse de lo que ocurría apartó el brazo del sujeto de inmediato.

Algunos usuarios captaron el momento con las cámaras de sus celulares y denunciaron la acción en redes sociales. "Menos mal que estaba el de seguridad", "La seguridad de Dua merece un aumento." escribieron, mostrando una clara indignación ante el gesto del hombre.

Lee también: ¿Quién era Balin Miller, el influencer que murió en una transmisión en vivo?

oh my god this is disgusting ugh i’m so sick of these barricade weirdos.. but dua’s security deserves a raise fr pic.twitter.com/8oiTa3W056 — ece 🥬 | fan account (@lipadelrey) October 5, 2025

"Radical Optimism Tour" cerrará en CDMX

Dua Lipa se encuentra en su quinta gira "Radical Optimism", dedicada a su tercer álbum de estudio estrenado el pasado 3 de mayo de 2024. La primera parada de su gira fue el 5 de noviembre en Singapur y concluirá en la Ciudad de México, el próximo 5 de diciembre de 2025.

Este fin de semana, Dua Lipa dio vida a su segunda presentación de cuatro en Los Ángeles, en la que creó todo un espectáculo visual y una experiencia que sin duda alguna posicionó al género de pop nuevamente en el centro del escenario.

También te interesará:

La mejor fórmula para dejar tus cristales, espejos y ventanas sin manchas

"La Red Social" anuncia secuela: ¿Cuándo se estrenará la película en México?

Google cumple 27 años: ¿Qué significa el nombre del famoso buscador?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mndsm/aov