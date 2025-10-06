Dua Lipa vive momento incómodo con fan durante un show en Los Ángeles

Más Información

La noche del pasado 4 de octubre la cantante albano-británica cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en el Kia Forum de la ciudad de Los Ángeles con momentos memorables, mucho canto y épicas coreografías que pusieron a bailar a todos los espectadores.

No obstante, la velada no estuvo libre de incidentes, pues la intérprete de "New Rules" vivió un momento incómodo con un fanático luego de bajará del escenario para de la primera fila, cerca de la barrera de seguridad.

Al percatarse del acercamiento de la artista, un hombre decidió abrazarla y pedirle una fotografía, pero su contacto físico con la cantante fue criticado por diversos internautas, quienes vieron la acción como poco apropiada.

La cantante Dua Lipa cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en la ciudad de Los Ángeles. Foto: Instagram @dualipa
La cantante Dua Lipa cerró el segundo concierto de su gira "Radical Optimism" en la ciudad de Los Ángeles. Foto: Instagram @dualipa

¿Qué pasó con la cantante Dua Lipa?

El sábado pasado la también compositora de 30 años decidió bajar del escenario para tomarse fotografías junto a sus fanáticos y saludar a los asistentes. Sin embargo, cuando la cantante se acercó a la valla de seguridad para abrazar a los espectadores, un hombre sorprendió a la artista con un acercamiento inapropiado.

Al notar que Dua Lipa se acercaba a su lugar, el chico sacó su brazo para abrazarla por la cintura y tomar una fotografía con su celular, pero al sujetarla por la espalda bajó su mano más de lo apropiado. La acción fue advertida por uno de los elementos de seguridad, quien al percatarse de lo que ocurría apartó el brazo del sujeto de inmediato.

Algunos usuarios captaron el momento con las cámaras de sus celulares y denunciaron la acción en redes sociales. "Menos mal que estaba el de seguridad", "La seguridad de Dua merece un aumento." escribieron, mostrando una clara indignación ante el gesto del hombre.

"Radical Optimism Tour" cerrará en CDMX

Dua Lipa se encuentra en su quinta gira "Radical Optimism", dedicada a su tercer álbum de estudio estrenado el pasado 3 de mayo de 2024. La primera parada de su gira fue el 5 de noviembre en Singapur y concluirá en la Ciudad de México, el próximo 5 de diciembre de 2025.

Este fin de semana, Dua Lipa dio vida a su segunda presentación de cuatro en Los Ángeles, en la que creó todo un espectáculo visual y una experiencia que sin duda alguna posicionó al género de pop nuevamente en el centro del escenario.

