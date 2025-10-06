¿Quién era Balin Miller, el influencer que murió en una transmisión en vivo?

Una reciente tragedia ha impactado al mundo del alpinismo y se trata de la muerte del influencer y escalador, Balin Miller, quien falleció a causa de una caída mientras practicaba dicho deporte en Estados Unidos.

Miller, de 23 años, se encontraba escalando en solitario "El Capitán", una formación rocosa vertical de aproximadamente 915 metros de altura, que se encuentra en el Parque Nacional de Yosemite, en el estado de California.

Uno de los factores más aterradores del lamentable fallecimiento del joven, es que se encontraba realizando una transmisión en vivo a través de TikTok, donde decenas de usuarios vieron el momento exacto en el que Miller cayó y perdió la vida.

El accidente que cobró la vida del joven de 23 años ocurrió durante una de sus transmisiones en vivo. Foto: Redes sociales

A pesar de que no se sabe exactamente qué ocasionó el accidente, un testimonio de Dylan Miller -el hermano mayor del influencer-, difundido por Associated Press, difundió que Balin estaba escalando "en solitario" en una ruta de 730 metros, llamada "Mar de los Sueños".

Según lo dicho por su hermano, el joven ya había culminado la escalada y se encontraba recogiendo su equipo, cuando probablemente "rapeló" desde el extremo de su cuerda, provocando su descontrolado descenso hacia el acantilado.

El incidente ocurrió el pasado 1 de octubre y la noticia fue confirmada a través de redes sociales por la madre del joven el 2 de octubre. No se han dado especificaciones certeras de qué ocurrió, sin embargo, la caída provocó su deceso instantáneo.

La muerte de Balin Miller es el tercer fallecimiento ocurrido en el Parque Nacional de Yosemite este año.

¿Quién era Balin Miller?

Balin Miller era un joven influencer y alpinista de 23 años, considerando una figura emergente entre la comunidad de escaladores a nivel mundial.

Nació el 12 de enero de 2002 y era originario de Anchorage, Alaska. Desde temprana edad se involucró en el mundo del alpinismo, realizando ascensos con su padre y otros familiares.

A los 12 años decidió dedicarse formalmente a este deporte, haciendo escalada en hielo en Valdez, Alaska.

A través de redes, el joven compartía sobre sus actividades relacionadas al alpinismo. Foto: Instagram @balin.miller

De acuerdo con diversos medios, Balin Miller fue la primera persona en escalar la ruta Slovak Direct en Delani, además logró subir exitosamente Canadian Rookies y Mount Hunter de manera solitaria, ganando varios reconocimientos.

A través de sus redes sociales publicaba sobre su pasión por escalar y el alpinismo en general, sus logros relacionados a este deporte extremo, así como profundas reflexiones respecto a la vida, la soledad en las montañas y el amor y respeto por la naturaleza.

