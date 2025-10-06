La Casa de los Famosos 3: Aldo De Nigris se consagra como ganador y deja gloriosa ola de memes

Tras 10 semanas de juegos, drama, tensión, amistad, enemistad, empatía, apatía y muchas estrategias, la tercera temporada de La Casa de Los Famosos México llegó a su fin.

El reality show que comenzó con 15 integrantes, terminó con una última gala, protagonizada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito.

Avanzada la noche, Mar Contreras fue mencionada como la quinta finalista; seguida de Shiky, quien ganó el cuarto lugar del programa. Para sorpresa de muchos, Abelito se consagró como el tercer finalista de esta temporada, dejando a Dalílah Polanco y a Aldo De Nigris a la expectativa de quién ganaría el premio de 4 millones de pesos.

Finalmente, Aldo De Nigris fue proclamado el ganador de La Casa de Los Famosos México, edición 2025, dejando a Dalílah en el segundo lugar de esta entrega del reality show.

Lee también ¿Quién fue el ganador de "La casa de los famosos México"?; lo mejor de la gran final

Aldo de Nigris gana "La casa de los famosos México". Foto: Instagram oficial.

Victoria de Aldo De Nigris desata ola de memes en redes sociales

El fenómeno en el que se convirtió La Casa de Los Famosos dejó su huella digital durante los 71 días que corrió el reality show. A través de redes sociales millones de usuarios siguieron las actualizaciones de la casa y compartieron sus más sinceras reacciones y opiniones.

La vida desde que Aldo de Nigris ganó la casa de los famosos México #LaCasaDeLosFamososMx #LCDLFMX

pic.twitter.com/qZG7pg6jDn — iitsnadiaaaa ×͜× 🎞️ (@iitsnadiaaaa) October 6, 2025

Muchos internautas celebraron el triunfo del "Niño Bien", compartiendo su emoción y mensajes emotivos en apoyo a Aldo.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Algunos usuarios expresaron su decepción con la victoria de Aldo, pues apoyaban a Abelito.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

Otros se burlaron de la cantidad de votos que la producción del programa dijo que se consiguieron.

El notario 184 del Estado de México buscando los 43 millones de votos que dice Galilea que hubo en la final: #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/I2IWo6u1em — nacho con O (@NachoConO) October 6, 2025

Muchos usuarios también compartieron sus críticas al programa y expresaron su disgusto con la temporada en general.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X

También te interesará:

Perrito se pierde por tres semanas y reaparece como inspector en terminal de autobuses en Yucatán

"Monstruo: la historia de Ed Gein" y otras series destacadas sobre asesinos seriales, según la IA

¿Cómo hacer néctar para colibríes? Conoce la manera correcta de preparar el alimento de estas aves

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu/aov