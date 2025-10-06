Más Información

La Casa de los Famosos 3: Aldo De Nigris se consagra como ganador y deja gloriosa ola de memes

Pensión Mujeres Bienestar: ¿qué documentos debes presentar para recoger la tarjeta y cobrar 3 mil pesos?

IQOS x Esteban Tamayo, la colaboración que transforma lo cotidiano en algo extraordinario

Dile adiós a las ojeras: estos son los mejores remedios para dormir sin complicaciones

Festival de Terror 2025 en Cinemex: conoce los clásicos que regresarán a cartelera

Tras 10 semanas de juegos, drama, tensión, amistad, enemistad, empatía, apatía y muchas estrategias, la tercera temporada de llegó a su fin.

El reality show que comenzó con 15 integrantes, terminó con una última gala, protagonizada por Dalílah Polanco, Mar Contreras, Shiky, Aldo De Nigris y Abelito.

Avanzada la noche, Mar Contreras fue mencionada como la quinta finalista; seguida de Shiky, quien ganó el cuarto lugar del programa. Para sorpresa de muchos, Abelito se consagró como el tercer finalista de esta temporada, dejando a Dalílah Polanco y a Aldo De Nigris a la expectativa de quién ganaría el premio de 4 millones de pesos.

Finalmente, Aldo De Nigris fue proclamado el ganador de La Casa de Los Famosos México, edición 2025, dejando a Dalílah en el segundo lugar de esta entrega del reality show.

Aldo de Nigris gana "La casa de los famosos México". Foto: Instagram oficial.
Victoria de Aldo De Nigris desata ola de memes en redes sociales

El fenómeno en el que se convirtió La Casa de Los Famosos dejó su huella digital durante los 71 días que corrió el reality show. A través de redes sociales millones de usuarios siguieron las actualizaciones de la casa y compartieron sus más sinceras reacciones y opiniones.

Muchos internautas celebraron el triunfo del "Niño Bien", compartiendo su emoción y mensajes emotivos en apoyo a Aldo.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Algunos usuarios expresaron su decepción con la victoria de Aldo, pues apoyaban a Abelito.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X
Otros se burlaron de la cantidad de votos que la producción del programa dijo que se consiguieron.

Muchos usuarios también compartieron sus críticas al programa y expresaron su disgusto con la temporada en general.

Memes de La Casa de los Famosos 3. Foto: X
