Tuvieron que pasar tres meses, diez eliminados y un montón de polémica para que, esta noche, se conociera al ganador de la tercera temporada de "La casa de los famosos México".

La última gala del reality show inició entre tensiones, sentimientos a flor de piel y la presencia de todos y cada uno de los famosos que se quedaron en el camino de ganar los 4 millones de pesos del premio final.

Con las votaciones aún abiertas, la velada arrancó con Mar Contreras, Abelito, Dalilah Polanco, Aldo De Nigris y Shiky, hablando sobre su experiencia en este complicado reto.

Llegó el momento de que Galilea hiciera la primera pausa y así se reveló el nombre del quinto lugar: Mar, que entre la ovación del público llegó hasta el foro para ser recibido por sus compañeros.

De acuerdo con datos revelados por la producción, la tercera temporada rompió récord al registrar más 41 millones de votos, una cifra nada despreciable para este tipo de formatos.

La segunda pausa de la noche no tardó en llegar. Con la tensión en el aire Montijo pronunció el nombre Shiky quién se convirtió en el cuarto lugar de la temporada.

El tercero y segundo lugar fueron para Abelito en tercer lugar y Dalilah Polanco en segundo lugar, por lo que Aldo De Nigris se vistió de gloria y es el encargado de apagar las luces de la casa.

El programa cerrará sus puertas hasta el próximo año cuando la cuarta temporada, que ya fue confirmada inicie.