Diez semanas de encierro, estrategias y polémica llegan esta noche a su final. "La casa de los famosos México" vivirá su última gala, con la que conoceremos el nombre del ganador de esta tercera temporada.

Mar, Abelito, Aldo, Shiky y Dalilah se disputan el tan ansiado primer lugar, un premio de cuatro millones de pesos y la exposición mediática más grande su carrera.

Y es que, no es ningún secreto que, con millones de televidentes, reproducciones en línea y fans que semana tras semana convierten al reality en tendencia; esta es una de las plataformas más buscadas por las celebridades, aunque también de las más peligrosas.

Las temporadas pasadas no solo generaron rating: rompieron récords de audiencias, movilización de seguidores y conversación social. En la primera edición, Wendy Guevara se alzó como ganadora y se convirtió en un fenómeno digital sin precedentes en México.

Para la segunda entrega, Mario Bezares logró imponerse con una votación masiva que dio un segundo aire a su trayectoria en la televisión.

¿Qué ha pasado con Wendy Guevara y Mario Bezares?

Wendy Guevara. La primer ganadora de este formato logró transformar su triunfo en plataforma. No solo se convirtió en un ícono para la comunidad trans, también uno de los rostros más vistos en Televisa.

Poco después de su salida, Guevara obtuvo su primer reality:“Wendy, perdida pero famosa”, además de conducir y protagonizar otros proyectos.

Hizo su debut como actriz en 2024, en la miniserie "Un amor vieJJOO", al lado de Julián Gil; una producción de TUDN para los Juegos Olímpicos de París. Asimismo, se convirtió en una de las nuevas conductoras del reality que la lanzó a la fama. Para esta tercera temporada fue anfitriona de las pre y postgalas en Vix.

Por si esto fuera poco, este año aparecerá en su primer telenovela, ya que fue confirmada como parte del elenco de "Por siempre papás".

Mario Bezares. El vencedor de la segunda temporada, vio en este programa una nueva oportunidad, no solo para limpiar su nombre de la polémica, también para revivir su carrera.

Tras salir de la casa, estuvo en negociaciones para diversos espacios en el medio, haciendo entrevistas y adelantando proyectos de televisión y teatro. Lo cierto es que ninguno de estos se ha concretado con éxito.

Se hablaba de un programa al lado de Arath de la Torre, con quien hizo una gran amistad, pero éste no ha visto la luz. Sin embargo, protagonizó una corta temporada de "La señora presidenta". Actualmente, tiene su programa de YouTube llamado "Fonda los amigos", donde, además de cocinar hace entrevistas a algunos famosos. Entre sus invitados se encuentran Regina Blandón, El escorpión dorado, Wendy Guevara y El Malilla.

Para esta tercera entrega ya circulan las apuestas, aunque entre los favoritos están Abelito y Aldo De Nigris, ambos influencers con gran presencia en medios.

Lo que se espera del ganador de la tercera temporada

Con el cierre de esta tercera edición hoy, muchos ojos están puestos en el impacto inmediato que tendrá el nuevo ganador o ganadora. Las audiencias y críticos prestarán atención a: