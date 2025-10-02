Más Información

El actor fue el último eliminado de a pocos días de la gran final del próximo domingo 5 de septiembre. Tras su salida, Alexis Ayala aseguró sentir alivio por volver a conectar con el mundo después de más de dos meses de aislamiento.

A lo largo de la temporada, Ayala fue uno de los concursantes más polémicos debido a frases que muchos consideraron ofensivas hacia sus compañeras, como el famoso “la, la, la” a Priscila Valverde o el “Nada, nada, nada” dirigido a Mariana Botas.

“Yo siempre lo dije, cada quien entiende lo que quiere entender, el ‘la la la’ o el ‘nada, nada, nada’ quiere decir que no tenemos conexión, que tal vez no tenemos nuestra energía conectada, pero jamás fue en afán de ofender. A mí me dijeron cosas muy rudas y cosas muy difíciles y, si te soy honesto, ni me acuerdo de ellas”, explicó el actor.

Alexis Ayala y su predicción del ganador


Con la gran final tan cerca, Ayala se atrevió a lanzar su pronóstico sobre quién podría llevarse los 4 millones de pesos del premio. Aunque reconoció que todos los finalistas merecen estar ahí, dejó claro su apoyo al Team Noche.

“Yo creo que no se trata de los 4 millones, se trata de la vivencia de la casa y todo lo que deja fuera ahí adentro y al final llevarse esos 4 millones. Yo doy el 1-2 o el 2-1 entre Abelito y Aldo, ojalá que así sea. Pero ahí están los cinco, ya llegaron y mi manada es mi manada”, dijo contundente.

"No les aventé un villano"


Tras ser catalogado como el “malo” de la temporada, Alexis Ayala aseguró que nunca buscó tomar ese rol, sino que fue un malentendido sobre su forma de competir en los posicionamientos.

No les aventé un villano, lo que hacía en los posicionamientos era competir, era mi momento de recibir algo y, como dije, gracias, buscaré algo de valor en lo que me dices. Esa frase para mí tiene mucho sentido: el valor de que me digan algo importante que tal vez yo tenga que cambiar o poner atención”, expresó.

El actor se despidió de ", agradecido y convencido de que su paso por el reality, revelando sentir un alivio de poder conectar con el mundo tras dos meses de aislamiento.

ViveUSA

