"La casa de los famosos México" está a solo unos días de terminar, es por eso que haremos un repaso a las celebridades que se perfilan para ganar la tercera temporada.

Hasta ahora son seis las personalidades que consiguieron el apoyo suficiente de sus fans para permanecer en la carrera por llevarse los cuatro millones de pesos consigo al apagar las luces del set de grabaciones.

Pese a que en la última gala de eliminación hubo polémica por la salida de Aarón Mercury frente a Shiky por la enorme diferencia que hay en número de seguidores en redes sociales, para la gente el resto de los participantes se han ganado su lugar en este tramo del reality.

¿Quiénes son los finalistas de "La casa de los famosos México"?

Los finalistas de la tercera temporada de "La casa de los famosos México" son Abelito, Aldo de Nigris, Alexis Ayala, Mar Contreras, Shiky Clement y Dalilah Polanco, cada uno con un camino muy diferente de la semana uno a la gran final.

Abelito

Pese a que el influencer originario de Zacatecas llegó como uno de los perfiles menores de la competencia, desde la primera semana se comenzó a ganar el corazón del público por sus ocurrencias y la mancuerna que hizo con otros como Aldo o Facundo.

Aldo De Nigris

El siguiente en uno de los legados más conocidos del entretenimiento mexicano, Aldo De Nigris es un exfutbolista e influencer que al inicio muchos desconocían y creían que solo estaba para repetir lo hecho por su tío Poncho en la primera temporada.

Sin embargo el “niño bien” ha demostrado un carisma único que le ha valido el cariño de millones, lo que se ha demostrado en las nominaciones que ha conseguido librar sin problemas.

Alexis Ayala

Uno de los personajes más polémicos de La Casa, desde muy temprano en la competencia decidió en palabras de sus compañeros, “jugar al villano”.

Durante las semanas el actor se ha vuelto una figura de claroscuros, sin un punto medio en la opinión de los internautas que están divididos entre apoyarlo o buscar que sea el siguiente eliminado.

Mar Contreras

La actriz y cantante culichi ha tenido momentos memorables, aunque muchos consideran que fue de las que menos contenido dio a lo largo de la temporada; sin embargo, consiguió el primer boleto a la gran final.

Shiky Clement

El actor español es una de las figuras que tanto los fans del Cuarto Día como los de la manada del Cuarto Noche no pueden odiar, pues, se ha caracterizado por ser muy noble dentro de la competencia.

Pese a ello estuvo a muy poco de quedarse a las puertas de la décima semana en una de las polémicas más grandes del reality, cuando dejó a Aarón en el camino.

Dalilah Polanco

Actriz, locutora y conductora de televisión, Polanco llegó con un gran cartel al reality, siendo quizá de los más conocidos junto a Facundo y Ninel Conde, aunque su necesidad de controlarlo todo no le agradó a muchos en redes sociales.

Contra todo pronóstico por un par de semanas en las que parecía que se iría a su hogar e incluso el tener que lidiar con una grave caída que la tiene con férulas, Dalilah está a un paso de unirse a Wendy Guevara y Mario Bezares en el podio de los ganadores de "LCDLF".

Estás son las seis personalidades que se posicionan rumbo a la gran final de "La casa de los famosos México", la cual comenzará este miércoles, cuando salga el sexto lugar; será el domingo 5 de octubre del 2025 cuando se lleve a cabo la gran final y se conozca al ganador.

