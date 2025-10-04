Estamos a pocas horas de que se revele al ganador de "La Casa de los Famosos 2025", que está entre Abelito, Aldo de Nigris, Dalilah Polanco, Mar Contreras y Shiky, pero esa decisión el público la tiene en sus manos a través de sus votos, que en esta edición siempre han sido de manera positiva, es decir, a quién quieren salvar o en este caso quién quieren que gane.

La noche de ayer durante el último viernes de fiesta, los anfitriones de la gala Odalys Ramírez y Diego de Erice, les revelaron a los finalistas la cantidad de votos que llevaban hasta ese momento, más de 28 millones, por lo que se espera que este número sea superado con creces al momento de cerrar la votación mañana, a pocos minutos antes de dar a conocer del quinto al segundo lugar y en automático al ganador.

Lee también: José Eduardo Derbez ignora a Dalilah Polanco, ex de su papá Eugenio Derbez

¿Cómo votar?

La dinámica para decidir qué habitante apagará la luz en La Casa de los Famosos es sencilla y se puede realizar desde cualquier dispositivo, ya sea celular, tablet o computadora.

- Las votaciones se llevan a cabo en momentos muy específicos, la última oportunidad de hacerlos será el día de mañana, domingo 5 de octubre, cuando de inicio la preagala a las 20 hrs.

- Deberán entrar al sitio www.lacasadelosfamososmexico.tv/vota o escanear el código QR que aparecerá durante la transmisión en vivo.

- Ya dentro deberá seleccionar a su finalista y confirmar el voto, que se contabilizará de inmediato.

- Sólo hay un voto por día, por lo que deberán pensar bien a qué jugador se lo darán.

- Si cuentan con una cuenta ViX Premium podrán votar hasta en 10 ocasiones.

- Otra forma de generar más votos por su favorito, es haciéndolo desde distintos dispositivos y navegadores, o pidiendo a familia y conocidos que lo hagan.

Lee también: Sylvia Pasquel cuestiona si fue real o no la caída de Dalilah Polanco en "La casa de los famosos México"

Las votaciones se cerrarán minutos antes de que termine la gala de la final, para que la anfitriona de la noche, Galilea Montijo, de ha conocer los resultados, los cuales serán verificados por el del notario 184, Gustavo Fernández Suari; que los entrega en sus manos en un sobre cerrado.

Así que pronto sabremos quién se hará acreedor de cuatro millones de pesos, más otros bonos que serán revelados durante la final.

rad