El inicio de octubre con la sensación de que cada vez está más cerca el Día de Muertos/Halloween y el último tramo del año, y la gran final de la tercera temporada de "La casa de los famosos México" en su edición 2025 marcaron los que termina.

Octubre llegó

Ya arrancó la primera semana de octubre y, entre la “spooky season” y la rapidez con la que el año está a un paso de terminar, decenas de usuarios en redes sociales recibieron con mucho humor, memes y carcajadas uno de los meses festivos favoritos de muchos.

Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X

La salida de Alexis Ayala

Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X
Memes de la semana. Foto: X

El miércoles se sintió nuevamente la tensión en uno de los programas más populares de la televisión mexicana.

Los seis finalistas de "La casa de los famosos México" supieron el nombre del

participante que abandonaría el reality show: Alexis Ayala se fue y ahora quedan sólo Aldo De Nigris, Dalílah Polanco, Shiky, Mar Contreras y Abelito.

Rumbo a la gran final que se llevará a cabo hoy, las reacciones y el humor de los internautas no tardaron en hacerse notar.

(Con información de Fidel Frutis y Nara Muñoz)

