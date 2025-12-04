Dua Lipa se encuentra disfrutando de la Ciudad de México como parte de su “Radical Optimism Tour”, una gira que incluye tres presentaciones en el Estadio GNP Seguros.

Dua Lipa se encuentra disfrutando de la Ciudad de México como parte de su “Radical Optimism Tour”. Foto: Archivo / EL UNIVERSAL

El último show de la cantante británica en la capital se llevará a cabo el 5 de diciembre, cerrando así una serie de conciertos que han hecho vibrar a miles de fans.

Durante sus primeras dos presentaciones, Dua Lipa sorprendió al público con guiños especiales a México. En una de las noches interpretó el clásico “Bésame mucho” de Consuelo Velázquez, mientras que en otra invitó al escenario a Fher Olvera, vocalista de Maná, para cantar en conjunto el éxito “Oye mi amor”, desatando la euforia del recinto.

🚨Dua lipa haciendo “Oye mi amor” con su invitado sorpresa Fher Olvera cantante de Maná @ Méxicopic.twitter.com/45t0ZaHPfv — DUA LIPA ARGENTINA | Fan Account (@dualipanoticia) December 3, 2025

Los lugares de la CDMX que Dua Lipa ha visitado durante su estancia

Pero los conciertos de Dua Lipa en CDMX no han sido lo único que ha dado de qué hablar. Como ya es costumbre, la cantante británica ha aprovechado su visita para recorrer varios rincones de la ciudad, demostrando la conexión tan especial que siente con México.

Acompañada de su prometido, Callum Turner, la artista ha explorado sitios nuevos y otros que ya forman parte de su ruta personal.

Entre los lugares de la CDMX que han sido parte de su itinerario se encuentran:

Taquería La Dua

En su visita más reciente, la cantante pasó por esta taquería ubicada en la Condesa, un proyecto itinerante creado por Warner Music México y Taquerías Caramelos. El menú rinde homenaje a la estética y música de la artista, con opciones como:

Taco Radical Optimism de caramelo con queso Taco Houdini de chicharrón Taco María de arrachera

Fans esperaban ver a la artista en su taquería en la Condesa. Foto: Osmar Alvarado / EL UNIVERSAL

Rosetta

El famoso restaurante y su icónica panadería —que también ha conquistado a celebridades como Harry Styles— recibió a Dua Lipa en uno de sus momentos más relajados en la ciudad.Rosetta destaca por su variedad de panes artesanales, desde el clásico centeno hasta preparaciones como la focaccia y el pan de pulque.

Pujol

La artista también visitó uno de los restaurantes más reconocidos de México y del mundo: Pujol, ubicado en Polanco. Bajo la dirección del chef Enrique Olvera, el lugar es famoso por su propuesta culinaria inspirada en el omakase japonés y por figurar en los primeros lugares de listas internacionales.

San Luis Club

Durante una noche espontánea, ésta decidió visitar este tradicional salón de salsa en la Roma Sur. Ahí fue vista bailando junto a Callum Turner entre luces rojizas y música en vivo, disfrutando del ambiente local como una más.

Yo mame y mame que quiero ir a un social a bailar

Mis amigos: ES QUE SOLO VAN SEÑORES

Lit Dua Lipa y su esposo bailando cumbia en un lugar random de la CDMX. pic.twitter.com/4jtprfYEpo — TREBEL México (@trebelmx) December 3, 2025

Freak Tees

La artista también pasó por la tienda Freak Tees, ubicada en la colonia Roma Norte, conocida por su selección de playeras y piezas vintage.

Dua Lipa y Callum Turner, comprando ropa en una tienda en México. 🇲🇽#RadicalOptimismTourMexico

pic.twitter.com/ojux1KX6oG — Sónica (@Sonica_mx) December 2, 2025

Contramar

En sus redes sociales, Dua Lipa compartió imágenes de su visita a Contramar, la famosa marisquería de Gabriela Cámara situada en la Roma Norte. Es un lugar al que la artista suele regresar cada vez que visita la CDMX.

Taquería El Califa de León

El pasado 3 de diciembre, la cantante fue vista compartiendo una comida con familiares y amigos en El Califa de León, la legendaria taquería de la zona de San Cosme que cuenta con una estrella Michelin.

Dua Lipa el día de hoy en los tacos El Califa de Leon en CDMX, México 🇲🇽 pic.twitter.com/eiK8sWusJ8 — Dua Lipa México 🌊 (@DUAL1PAMEXICO) December 4, 2025

