Más Información

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

Patrimonio urbano, en nuevo museo virtual

ARCA, un viaje colectivo a través del teatro callejero

ARCA, un viaje colectivo a través del teatro callejero

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

Llega al Museo de la Estampa el arte gráfico de indígenas

“La prensa no es el enemigo; la crítica es necesaria”: Humberto Musacchio

“La prensa no es el enemigo; la crítica es necesaria”: Humberto Musacchio

La experiencia del aprendizaje

La experiencia del aprendizaje

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

El Colegio Nacional se encarrera en la digitalización de su patrimonio sonoro

Las lágrimas de Taylor Swift y su fragilidad es lo que muestra el documental The end of an era, en el que la cantante muestra su dolor por la muerte de tres niñas en Inglaterra o su miedo ante lo que podía haber sido una masacre en uno de sus conciertos en Viena.

El momento forma parte de dos de los seis episodios que se pueden ver desde ayer en Disney+, en los que se muestra el lado más íntimo de la artista durante el The eras tour, con 149 conciertos entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 a los que asistieron 10 millones de personas y que recaudó 2 mil mdd.

“Llevo 20 años cantando pero, mentalmente, tener miedo de que les pase algo a tus fans es un reto nuevo”, afirma en el documental, que se mete en la habitación de Taylor antes y después del primero de los cinco conciertos que ofreció en agosto de 2024 en el estadio de Wembley en Londres.

Apenas unos días antes se habían tenido que cancelar las tres citas previstas en Viena del 8 al 10 de agosto debido a una amenaza terrorista. Y el 29 de julio se había producido un ataque en Southportdurante una clase de baile con temática Swift. Tres niñas de seis, siete y nueve años murieron.

Swift se reunió con algunos supervivientes y familiares de víctimas de ese ataque antes de sus conciertos en Wenbley. EFE

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

Detectan gestos de la violinista de Nodal contra Ángela Aguilar en pleno escenario; estalla polémica Violinista de Nodal. Foto: Captura de pantalla / TikTok

Aseguran que violinista de Nodal no soporta a Ángela Aguilar; captan su reacción en pleno concierto. VIDEO

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad. Foto: AP / AFP

¡Se pelean por Ben Affleck! Jennifer Lopez y Jennifer Garner quieren que su exesposo pase con ellas la Navidad

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva". Foto: Arturo Carmona IG / Alicia Villarreal IG

Arturo Carmona explota contra Alicia Villarreal por no detener hate contra su hija: "Que guarde silencio es violencia pasiva"

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen. Foto: AP/Instagram

Kelly Osbourne, hija de Ozzy Osbourne, reaparece con preocupante pérdida de peso. “Necesitas comer”, le dicen

Instagram

Anastasia Karanikolaou se luce con minivestido negro backless y deslumbra

[Publicidad]