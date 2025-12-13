Las lágrimas de Taylor Swift y su fragilidad es lo que muestra el documental The end of an era, en el que la cantante muestra su dolor por la muerte de tres niñas en Inglaterra o su miedo ante lo que podía haber sido una masacre en uno de sus conciertos en Viena.

El momento forma parte de dos de los seis episodios que se pueden ver desde ayer en Disney+, en los que se muestra el lado más íntimo de la artista durante el The eras tour, con 149 conciertos entre marzo de 2023 y diciembre de 2024 a los que asistieron 10 millones de personas y que recaudó 2 mil mdd.

“Llevo 20 años cantando pero, mentalmente, tener miedo de que les pase algo a tus fans es un reto nuevo”, afirma en el documental, que se mete en la habitación de Taylor antes y después del primero de los cinco conciertos que ofreció en agosto de 2024 en el estadio de Wembley en Londres.

Apenas unos días antes se habían tenido que cancelar las tres citas previstas en Viena del 8 al 10 de agosto debido a una amenaza terrorista. Y el 29 de julio se había producido un ataque en Southportdurante una clase de baile con temática Swift. Tres niñas de seis, siete y nueve años murieron.

Swift se reunió con algunos supervivientes y familiares de víctimas de ese ataque antes de sus conciertos en Wenbley. EFE