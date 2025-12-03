Más Información

Durante dos años consecutivos,mantuvo la corona del Top Artista Global en el resumen de Spotify Wrapped, sin embargo este año se conformará con el segundo puesto por el regreso al trono de Bad Bunny y su disco “DeBÍ TiRAR MáS FOToS”.

Aun así la creadora de éxitos como “Cruel Summer”, “Blank space” o “I don’t wanna live forever” se posiciona como la artista femenina más reproducida a nivel mundial en Spotify en 2025 superando a colegas como Billie Eilish y Ariana Grande.

Luego de este reinado que se mantuvo durante 2023 y 2024, periodo donde la estadounidense lanzó sus álbumes “Midnights” y “The tortured poets department”, ahora se quedó en el segundo peldaño con su reciente disco “The life of a Showgirl”.

Aunque este álbum se estrenó hace apenas un par de meses en octubre, llegó demasiado cerca de la fecha límite que usa Spotify para contar escuchas anuales, posiblemente sea una de las razones principales por lo que no logró repetir como número uno global.

Si se enfoca la lista a su país de origen, Estados Unidos, desde luego Swift encabeza esta lista de Top Artistas superando a Drake, Morgan Wallen, Kendrick Lamar, Bad Bunny, The Weeknd, SZA, Zach Bryan, Tyler The Creator y Kanye West; su reciente álbum quedó en la posición número 8 de la lista estadounidense.

Sin embargo en los Spotify Wrapped individuales quizás Taylor Swit sí esté encabezando el top 10 y posiblemente “The life of a Showgirl” recupere terreno para el siguiente año.

